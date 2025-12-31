El refuerzo de la Tarjeta Alimentar se paga automáticamente con tu AUH en la misma cuenta.

Para muchas familias, el primer cobro del 2026 trae un alivio extra confirmado por ANSES. Se trata del refuerzo de la Tarjeta Alimentar, un monto que se deposita de forma automática junto con la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Este beneficio está pensado para garantizar el acceso a la alimentación básica y es compatible con otras prestaciones. Es decir, se suma al monto que ya cobrás por la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) o una Pensión No Contributiva (PNC).

La gran novedad es el tope máximo. En enero de 2026, las familias que cumplan con los requisitos podrán recibir hasta $108.062 adicionales. Este dinero se acredita en la misma cuenta donde cobrás tu asignación habitual. Es un ingreso directo y mensual.

¿Quiénes son los destinatarios principales? El monto máximo está dirigido a hogares con tres o más hijos que perciban la AUH. También aplica para madres con una PNC por tener siete hijos o más.

Lista completa: ¿Cobrás la Tarjeta Alimentar de ANSES?

ANSES asigna este beneficio automáticamente a varios grupos específicos. El único requisito es que tus datos y los de tu grupo familiar estén correctamente actualizados en el sistema del organismo.

Los titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años son los principales beneficiarios. También se incluye a las personas gestantes que cobran la AUE, a partir del tercer mes de embarazo.

El beneficio se extiende a familias con hijos con discapacidad que perciban la AUH, sin límite de edad para el hijo. Además, alcanza a las madres con Pensión No Contributiva (PNC) por siete hijos o más.

En todos estos casos, el pago es automático. Si pertenecés a alguno de estos grupos y no lo estás recibiendo, probablemente haya un error en tu registro. Ahí es donde tenés que actuar para realizar la correspondiente aclaración.

Tabla de montos: ¿Cuánto vas a recibir exactamente en enero?

Los valores de la Tarjeta Alimentar son fijos según la cantidad de hijos y se mantienen para enero 2026. No tienen el aumento de la movilidad. Conocé los montos oficiales para planificar tu mes con información clara.

Para familias con 1 hijo, el monto acreditado será de $52.250. Si tenés 2 hijos, el refuerzo sube a $81.936. El tope máximo de $108.062 es para las familias con 3 o más hijos. Las personas gestantes con AUE reciben $52.250.

Recordá que estos montos son por grupo familiar, no por hijo individual. Se suman al importe de la AUH, que sí tiene su propio aumento por movilidad. Juntos, forman un ingreso combinado.

El dinero está destinado exclusivamente para la compra de alimentos y bebidas no alcohólicas. Se complementa, además, con otros programas como el Complemento Leche y las Asignaciones Familiares (SUAF).

Las familias con tres o más hijos pueden recibir el monto máximo de $108.062.

Chequeo rápido: ¿Cómo sabés si ANSES te lo va a pagar?

La consulta es simple y la podés hacer desde tu casa. Entrá a Mi ANSES con tu CUIL o DNI y tu Clave de la Seguridad Social. Una vez adentro, dirigite a la sección que dice “Consultar” en el menú principal.

El sistema te va a mostrar un resumen de tus beneficios activos. Ahí podrás verificar si tenés acreditada la Tarjeta Alimentar y, lo más importante, el monto exacto que te corresponde.

Otra forma de chequear es yendo a “Hijos” > “Mis Asignaciones”. En esa pestaña, figuran detalladas todas las prestaciones vinculadas a tu grupo familiar. Es el modo más directo de ver todo lo que cobrás junto.

Fechas de cobro y modo de uso: Datos prácticos para enero

El dinero se acredita en la misma cuenta bancaria donde recibís la AUH, la AUE o la PNC. No se entrega una tarjeta física nueva. Usás tu tarjeta de débito habitual para hacer las compras en comercios adheridos.

La fecha de pago depende del calendario oficial de ANSES para enero 2026. Seguí el mismo orden que para la AUH, que se organiza según la terminación de tu DNI. Podés consultar las fechas exactas en la web de ANSES o en la app.