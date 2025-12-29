La prórroga es para que regularices tu situación sin perder el beneficio.

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) comunicó una importante prórroga para millones de familias argentinas. Mediante la Resolución 382, el organismo extendió el plazo para presentar la Libreta de la Asignación Universal por Hijo (AUH) correspondiente al ciclo 2025. El nuevo vencimiento es el 31 de marzo de 2026, una extensión clave para quienes aún no completaron este trámite obligatorio.

¿Por qué es tan importante esta prórroga?

El plazo original para presentar la Libreta AUH 2025 vencía el 30 de diciembre de 2024. Esta extensión hasta marzo de 2026 busca garantizar que todos los titulares puedan cumplir con los requisitos, protegiendo así los derechos de los niños y adolescentes. ANSES detectó que un número significativo de personas aún no había realizado la presentación.

Presentar la Libreta AUH no es una opción; es un requisito fundamental para:

Cobrar el 20% retenido: Se libera el monto acumulado que ANSES retiene mensualmente durante el año anterior (en este caso, los montos de 2024).

Mantener el beneficio: Evitar la interrupción o suspensión de la Asignación Universal por Hijo.

Acceder a la Ayuda Escolar Anual: Para el ciclo lectivo correspondiente.

¿Quiénes deben presentar la libreta AUH?

Este trámite es obligatorio para todos los titulares de la AUH: madres, padres o responsables legales de menores de 18 años. Especialmente, alcanza a quienes se encuentran en situación de desempleo, trabajan en la economía informal, son empleados de casas particulares o son monotributistas sociales.

Podés hacer todo el trámite de manera digital por mi ANSES.

Paso a paso: presentación 100% digital de la libreta AUH

Desde 2025, el trámite se realiza de forma completamente digital a través de la plataforma mi ANSES o su aplicación móvil, agilizando el proceso. Sigue estos pasos: