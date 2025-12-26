Tarjeta Alimentar: cuánto cobro por hijo con aumento en enero 2026

Tarjeta Alimentar: cuánto se paga en enero

El arranque de enero 2026 llega con actualizaciones en las prestaciones sociales que paga la ANSES, aunque con una aclaración clave para las familias que reciben la Tarjeta Alimentar. Mientras la Asignación Universal por Hijo (AUH) aumenta por la fórmula de movilidad, los montos de la Tarjeta Alimentar no tendrán incremento en enero y se mantendrán sin cambios.

La actualización de las asignaciones está prevista en el Decreto 274/2024, que establece ajustes mensuales según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) de dos meses atrás. En enero, el aumento aplicado es del 2,5%, pero este mecanismo no alcanza al programa Alimentar, que depende del Ministerio de Capital Humano y requiere una decisión específica del Poder Ejecutivo para modificar sus valores.

Tarjeta Alimentar: montos vigentes en enero de 2026

De no mediar anuncios oficiales, los importes que se pagan en enero son los mismos que rigieron durante los últimos meses de 2025:

Familias con un hijo: $52.250

Familias con dos hijos: $81.936

Familias con tres hijos o más: $108.062

El dinero se acredita de manera automática en la misma cuenta en la que se cobra la AUH, la Asignación por Embarazo (AUE) o la prestación compatible, sin necesidad de realizar ningún trámite adicional.

Quiénes cobran la Tarjeta Alimentar

El beneficio está destinado a los siguientes grupos:

Titulares de la AUH con hijos de hasta 17 años inclusive.

Personas que cobran AUH por discapacidad, sin límite de edad.

Embarazadas a partir del tercer mes que perciben la AUE.

Titulares de Pensiones No Contributivas (PNC).

AUH y Tarjeta Alimentar: cómo quedan los ingresos en enero

Si bien la Tarjeta Alimentar no se actualiza, la AUH sí recibe el aumento del 2,5%. El monto bruto por hijo asciende a $125.528, aunque ANSES retiene el 20% mensual. De este modo, el pago efectivo mensual es de $100.362, al que se suma el importe fijo de la Tarjeta Alimentar según la cantidad de hijos.

Calendario de pagos AUH y Tarjeta Alimentar

ANSES informó que los pagos comenzarán el 9 de enero y se extenderán hasta el 22 de enero, de acuerdo con la terminación del DNI del titular:

DNI terminados en 0: 9 de enero

DNI terminados en 1: 10 de enero

DNI terminados en 2: 13 de enero

DNI terminados en 3: 14 de enero

DNI terminados en 4: 15 de enero

DNI terminados en 5: 16 de enero

DNI terminados en 6: 17 de enero

DNI terminados en 7: 20 de enero

DNI terminados en 8: 21 de enero

DNI terminados en 9: 22 de enero

Así, en enero de 2026 la Tarjeta Alimentar continúa siendo un refuerzo clave para los hogares con menores ingresos, aunque sin actualización en sus montos frente a la inflación.