Milei desfinancia zonas frías para pagar gastos corrientes

Antes de que se termine el año, y en medio del debate por el Presupuesto 2026, el gobierno de Javier Milei volvió a modificar partidas del Presupuesto 2023 con el objetivo de "afrontar gastos impostergables". Son casi 20 ya las veces que la gestión libertaria impuso cambios al texto. Ahora, se recortará dinero de un fondo fiduciario para zonas frías y lo distribuirán a universidades, jubilaciones y pagos de salarios, entre otras.

A través de la Decisión Administrativa 38/2025, publicada este martes en el Boletín Oficial, el Gobierno dispuso “el refuerzo de los créditos de gastos en personal", con el objetivo de "atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, equipamiento, transferencias varias y erogaciones", de la administración nacional.

"Modifícase el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2025", dice uno de los dos artículos de la medida que lleva la firma del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro de Economía, Luis Caputo. El otro artículo señala: "Modifícanse las cuotas de compromiso presupuestario para el cuarto trimestre del año 2025 y las cuotas de devengado presupuestario para el mes de diciembre de 2025".

Para ambos casos, el Gobierno adjuntó dos anexos en los que detalló cómo serán las reasignaciones de partidas del Presupuesto vigente, que corresponde al período 2023 pero que fue actualizado en varias ocasiones por la gestión de Milei.

Quiénes serán los beneficiados

Con el argumento de “afrontar gastos impostergables para su normal funcionamiento”, el Poder Ejecutivo aumentará el presupuesto destinado para pagar sueldos de docentes y no docentes universitarios y para costear la magra última suba del Salario Mínimo Vital y Móvil. También enviará más recursos para distintos organismos y reparticiones del Estado como Anses, Cammesa y el Fondo de Garantía de Sustentabilidad.

Por otro lado, el Gobierno asigna un refuerzo de $7.500 millones de pesos a la Fuerza Aérea Argentina, mientras que la Armada Argentina recibió $5.515 millones.

Además, se dispusieron transferencias para provincias y municipios, con el objetivo de financiar gastos corrientes por $8.000 millones.

De dónde saldrán los recursos

Una de las maneras de financiar estas subas será con el recorte de $658 millones al fondo fiduciario para el descuento de tarifas de gas en los distritos incluidos en las denominadas zonas frías, que contempla a las provincias patagónicas y casi un centenar de municipios de Buenos Aires.

También se hará con la quita de $30.000 millones a la compañía estatal Nucleoeléctrica Argentina S.A, que administra las centrales nucleares y genera energía eléctrica.