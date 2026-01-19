No es el inglés: el idioma que promete abrir las puertas laborales este 2026.

Durante años, aprender inglés fue casi una obligación y, más recientemente, el chino apareció como la gran promesa del futuro. Sin embargo, el mapa global del trabajo está cambiando y, con él, también cambian los idiomas que realmente abren oportunidades económicas. En 2026, una lengua en particular empieza a destacarse como una herramienta clave para acceder a mejores ingresos y puestos estratégicos.

La explicación no está solo en la cantidad de hablantes, sino en el crecimiento económico, la demanda laboral específica y la falta de profesionales capacitados que dominen este idioma en determinados sectores: el alemán.

Alemania es la principal potencia económica de Europa y una de las más fuertes del mundo. A su alrededor giran industrias clave como la automotriz, la ingeniería, la tecnología, la energía, la ciencia y la investigación. A esto se suma que el alemán también es idioma oficial en Austria y Suiza, países con altos niveles salariales y fuerte demanda de mano de obra calificada.

Cuánto se puede ganar por tener conocimientos de alemán

El alemán se consolida como uno de los idiomas más rentables para aprender en los próximos años. Según un informe de la plataforma global de aprendizaje en línea Preply sobre los idiomas más lucrativos, el alemán es la lengua mejor remunerada. Precisamente, tiene aproximadamente un salario anual de 9.268 dólares, equivalente a 13.9 millones de pesos.

El relevamiento revela que en Argentina el inglés lidera ampliamente la demanda laboral, con 1.198 búsquedas activas, una cifra que supera en más de un 1.300% al segundo idioma más requerido, el portugués. Sin embargo, esa alta demanda no se refleja necesariamente en mejores salarios. De hecho, luego del inglés, los idiomas más solicitados son el portugués y el danés, con 89 y 81 ofertas de empleo, respectivamente. En el ranking de remuneraciones, el alemán se ubica en el primer lugar, seguido por el italiano, que registra un salario anual promedio de 8.692 dólares (alrededor de 13 millones de pesos). Llama la atención que, pese a su popularidad, el inglés no aparece entre los cinco idiomas mejor pagos del país.