Cómo conseguir trabajo en Francia estando en Argentina: en dónde buscar empleo

Trabajar para Francia desde la comodidad de tu casa en Argentina ya no es un sueño lejano, sino la realidad de miles de profesionales que aprovechan la modalidad home office todos los días. La clave está en saber en qué portales buscar el trabajo y cómo presentarse.

Cómo encontrar trabajo en Francia para argentinos: los mejores portales para buscar empleo

El mercado laboral francés valora mucho el talento argentino, especialmente en sectores como la tecnología, el diseño, la traducción y el marketing digital. Sin embargo, para tener éxito, no basta con tirar currículums al azar; necesitás conocer los sitios específicos donde las empresas francesas buscan perfiles remotos.

Entre los mejores portales para encontrar empleo en Francia remoto desde Argentina se encuentran:

Welcome to the Jungle: es la plataforma más popular entre las empresas innovadoras de Francia. Lo mejor que tiene es su filtro de "Remote" o "Télétravail", donde podés especificar si buscás algo "total" (full remote). Además, cada empresa tiene un perfil visual con fotos y videos, lo que te permite conocer el ambiente antes de postularte.

Malt: si tu idea es trabajar como freelance o contractor, Malt es el marketplace líder en Francia. Vos armás tu perfil, subís tu portfolio y son los clientes franceses los que te encuentran a vos. Es ideal para diseñadores, programadores y consultores. Como tip: asegurate de poner que tenés disponibilidad para clientes internacionales.

LinkedIn (con filtros estratégicos): No falla, pero hay que saber usarlo. En el buscador, poné el cargo que buscás y en la ubicación seleccioná "Francia". Una vez que te salgan los resultados, activá el filtro de "Remoto". Es clave que tengas tu perfil optimizado en inglés o, mejor aún, en francés si dominás el idioma.

Apec: es el portal de referencia para profesionales calificados y ejecutivos (cadres). Si tenés mucha experiencia en puestos de gestión o ingeniería, acá están las ofertas de mayor nivel.

France Travail (ex Pôle Emploi): es el servicio público de empleo. Aunque es más tradicional, podés filtrar por palabras clave como "Remote" o "Télétravail total" para encontrar vacantes en empresas grandes que están abriendo sus fronteras.

Consejos para que te elijan en Francia desde Argentina

Para una empresa francesa, contratar a alguien en Argentina suele hacerse bajo la figura de "Contractor". Esto significa que el trabajador les factura por tus servicios de forma externa. Entre las claves ante de postularte deberías tener en cuenta: