Cómo conseguir trabajo en Alemania estando en Argentina: en dónde buscar empleo

El mercado laboral de Alemania cada vez se adapta más al trabajo remoto y comienza a posicionarse como una buena opción para los argentinos que buscan ganar euros. La clave siempre está en ir a los sitios y portales de empleo correctos.

Conseguir un puesto de trabajo remoto en Alemania requiere de buena formación, estrategia y, sobre todo, saber dónde buscar. Aunque las plataformas tradicionales sirven, existen portales específicos y nichos que las empresas alemanas prefieren para filtrar candidatos. Estos son:

1. LinkedIn: una vidriera al mercado europeo

Es la herramienta número uno, pero para que te encuentren empresas alemanas, tenés que configurar filtros estratégicos. No busques simplemente "trabajo"; usá la sección de empleos y poné en ubicación "Alemania". Lo más importante es seleccionar el filtro de modalidad "Remoto".

Un tip clave: buscá palabras como “Contractor” o “Remote Worldwide”. Muchas empresas alemanas prefieren contratar a argentinos bajo la figura de freelance o contractor para evitar complicaciones burocráticas, lo que te permite facturar tus servicios y recibir tus euros directamente.

Uno de los grandes portales para buscar es Make it in Germany, el sitio oficial del gobierno alemán

2. Make it in Germany: el portal oficial

Este es el sitio oficial del Gobierno Federal para profesionales extranjeros. Aunque está muy enfocado en quienes quieren mudarse, su bolsa de empleo es un tesoro. Podés filtrar vacantes que busquen específicamente "expertos internacionales". Muchas de las empresas que publican acá ya están acostumbradas a tratar con extranjeros y son más flexibles con la presencialidad si tu perfil es el que necesitan.

3. StepStone e Indeed Alemania

Son los dos "gigantes" de la búsqueda de empleo en el país teutón.

StepStone : es ideal para perfiles más corporativos y senior.

: es ideal para perfiles más corporativos y senior. Indeed.de: al ser un agregador, te va a mostrar de todo. En ambos casos, es clave buscar términos como “Homeoffice” o “100% mobil”. Si bien están mayormente en alemán, podés encontrar muchas ofertas en inglés, especialmente en el sector IT y digital.

4. XING: El "LinkedIn" de Alemania

Si bien LinkedIn es global, XING es muy fuerte en los países de habla alemana (región DACH). Si querés demostrar que vas en serio con el mercado alemán, crearte un perfil acá te da un plus de profesionalismo frente a los reclutadores locales. Es un excelente lugar para hacer networking con líderes de recursos humanos en Berlín, Múnich o Hamburgo.





Entre las grandes claves está colocar filtros específicos como “Contractor” o “Remote Worldwide”

5. Portales de nicho (Arbeitnow y Berlín Startup Jobs)

Para los que trabajar con tecnología, diseño o marketing, entre los mejores portales para buscar empleo se encuentran: