Cómo conseguir trabajo en España estando en Argentina: en dónde buscar empleo

España suele ser una de las grandes opciones para los argentinos que buscan trabajar remoto en el exterior sin tantas dificultades por la similitud del idioma y las costumbres culturales. Cuáles son los mejores sitios para buscar empleo en el país europeo.

Cómo conseguir trabajo en España desde Argentina: los mejores sitios

Actualmente, muchas empresas españolas buscan talentos argentinos en diferentes sectores y existen herramientas digítales o portales específicos donde podés encontrar ofertas de empleo para trabajar en remoto en España desde Argentina. Las claves están en usar portales específicos, familiarizarte con las plataformas que mueven el mercado laboral español y, además de subir tu CV; configurar alertas y adaptar tu perfil al lenguaje local.

Hay varios sitios clave para encontrar trabajo remoto en España desde Argentina

Los mejores sitios para encontrar trabajo remoto en España son:

Circular : Es una plataforma muy popular en España para perfiles tecnológicos. Se basa en recomendaciones y suele tener vacantes de empresas que aceptan trabajadores remotos en cualquier parte del mundo.

: Es una plataforma muy popular en España para perfiles tecnológicos. Se basa en recomendaciones y suele tener vacantes de empresas que aceptan trabajadores remotos en cualquier parte del mundo. Get on Board: Aunque nació en Latinoamérica, tiene muchísima fuerza en empresas españolas que buscan talento remoto. Sus filtros de "Remoto" son muy precisos.

Aunque nació en Latinoamérica, tiene muchísima fuerza en empresas españolas que buscan talento remoto. Sus filtros de "Remoto" son muy precisos. Workana y Malt : son plataformas para freelancers. Malt es muy fuerte en el mercado español; si configurás tu perfil aclarando que trabajás para clientes en España, podés conseguir proyectos a largo plazo.

: son plataformas para freelancers. Malt es muy fuerte en el mercado español; si configurás tu perfil aclarando que trabajás para clientes en España, podés conseguir proyectos a largo plazo. We Work Remotely: Es global, pero podés filtrar por empresas con sede en Europa (Spain) que permiten el trabajo desde Sudamérica.

Cómo usar los grandes portales de empleo global a tu favor

Aunque algunos portales y aplicaciones de empleo parezcan solo para trabajo presencial, hay trucos específicos para quienes buscan quedarse en casa, del otro lado del océano. Podés usarlos a tu favor de la siguiente manera: