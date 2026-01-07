Cómo conseguir trabajo en España estando en Argentina: en dónde buscar empleo

España suele ser una de las grandes opciones para los argentinos que buscan trabajar remoto en el exterior sin tantas dificultades por la similitud del idioma y las costumbres culturales. Cuáles son los mejores sitios para buscar empleo en el país europeo.
Cómo conseguir trabajo en España desde Argentina: los mejores sitios
Actualmente, muchas empresas españolas buscan talentos argentinos en diferentes sectores y existen herramientas digítales o portales específicos donde podés encontrar ofertas de empleo para trabajar en remoto en España desde Argentina. Las claves están en usar portales específicos, familiarizarte con las plataformas que mueven el mercado laboral español y, además de subir tu CV; configurar alertas y adaptar tu perfil al lenguaje local.
Los mejores sitios para encontrar trabajo remoto en España son:
- Circular: Es una plataforma muy popular en España para perfiles tecnológicos. Se basa en recomendaciones y suele tener vacantes de empresas que aceptan trabajadores remotos en cualquier parte del mundo.
- Get on Board: Aunque nació en Latinoamérica, tiene muchísima fuerza en empresas españolas que buscan talento remoto. Sus filtros de "Remoto" son muy precisos.
- Workana y Malt: son plataformas para freelancers. Malt es muy fuerte en el mercado español; si configurás tu perfil aclarando que trabajás para clientes en España, podés conseguir proyectos a largo plazo.
- We Work Remotely: Es global, pero podés filtrar por empresas con sede en Europa (Spain) que permiten el trabajo desde Sudamérica.
Cómo usar los grandes portales de empleo global a tu favor
Aunque algunos portales y aplicaciones de empleo parezcan solo para trabajo presencial, hay trucos específicos para quienes buscan quedarse en casa, del otro lado del océano. Podés usarlos a tu favor de la siguiente manera:
- InfoJobs: es uno de los mejores, pero el buscador siempre tenés que usar la palabra clave "Teletrabajo 100%". Muchas empresas españolas publican vacantes que dicen "Remoto", pero luego aclaran que tenés que vivir en España por temas de contrato. Tu tarea es buscar aquellas que especifiquen "trabajo en remoto" y, en tu postulación, aclarar que facturás como freelance (autónomo) desde el exterior.
- LinkedIn: Es tu herramienta más potente. No solo sirve para buscar en la sección de "Empleos" filtrando por "Remoto" y ubicación "España". Lo más importante acá es el networking directo. Podés contactar a reclutadores de empresas españolas y preguntarles directamente si aceptan contrataciones internacionales bajo la modalidad de "Contractor". Para un argentino, LinkedIn es la vidriera donde mostrás que dominás las herramientas digitales.
Sitios como LinkedIn o InfoJobs son claves para armar una red de contactos y mostrar tu perfil
- Indeed: Al ser un agregador, te va a mostrar ofertas de portales más chicos que quizás no conocés. Es ideal para "testear" el mercado. Si ves que una oferta se repite en varios sitios y dice "Remoto", es una señal clara de que la empresa tiene la infraestructura para gestionar empleados a distancia.
- Tecnoempleo: es clave para los trabajadores del área técnica. El sector IT en España está muy acostumbrado a contratar argentinos porque compartimos la zona horaria durante gran parte de la mañana europea. En Tecnoempleo, buscá empresas que tengan el sello de "Teletrabajo" y priorizá las consultoras grandes, que son las que suelen tener aceitado el mecanismo de pago internacional.