Impacto por las profesiones mejor pagas en 2026, según la Inteligencia artificial

La Inteligencia artificial destacó siete profesiones como las mejor pagadas en 2026.

La Inteligencia artificial no solo transforma la forma en que trabajamos, sino que también anticipa cuáles serán las carreras con mejores ingresos en los próximos años. De acuerdo con análisis recientes, la ciberseguridad sigue siendo una de las áreas más lucrativas, con salarios base anuales en Estados Unidos que oscilan entre USD 132.000 y USD 194.000 en empresas como Google, sin contar las bonificaciones.

En ese marco, el puesto de Consultor sénior de seguridad en respuesta a incidentes se destaca dentro del sector tecnológico por su alta demanda y remuneración. Pero la Inteligencia artificial también apunta a otras profesiones que ganan terreno para 2026. Uno de los perfiles más buscados es el de la ingeniería de prompts, una especialidad que consiste en diseñar las mejores preguntas para las máquinas.

Según Patricio Espinosa, gerente general para el norte de Sudamérica en IBM, esta última especialización será clave en el futuro: “Quizás hoy la ingeniería de prompts sea el perfil más demandado, porque en el nuevo mundo no será clave quién tiene la información, sino quién sabe hacer las mejores preguntas, quién tiene la inteligencia para formular la mejor pregunta”.

Por otro lado, profesiones tradicionales como la medicina mantienen su vigencia en el ranking de salarios. Por ejemplo, un anestesiólogo en Estados Unidos puede llegar a ganar un promedio anual de USD 358.553, aunque este monto varía según la experiencia, educación y región. En el ámbito legal, aquellos abogados especializados en fusiones, adquisiciones y derecho empresarial se posicionan entre los mejor remunerados dentro del sector, gracias a la complejidad y relevancia de sus tareas.

La Inteligencia artificial aseguró que la ciberseguridad será una de las carreras mejor pagadas en 2026.

Los ingenieros ambientales también aparecen como protagonistas en este panorama, ya que su labor es crucial para proteger los recursos naturales y promover la sostenibilidad. Bill Gates, quien ha invertido en esta área, explicó a MIT Technology Review que los avances tecnológicos lograron reducir en un 40% la previsión global de emisiones de carbono para 2040, aunque aún faltan herramientas accesibles para alcanzar los objetivos climáticos.

Las carreras profesionales que serán claves en el futuro

Otro campo en auge es el análisis de datos. Los científicos de datos trabajan con grandes volúmenes de información para detectar patrones y crear modelos predictivos que ayudan a las empresas a tomar decisiones fundamentadas. Esta disciplina se convirtió en un recurso estratégico en múltiples industrias.

En cuanto a la formación académica, Jensen Huang, CEO de Nvidia, compartió recientemente su opinión sobre qué carrera elegiría si tuviera veinte años. Según sus declaraciones, publicadas por CNBC, se inclinaría por las ciencias físicas, como física, química o astronomía, antes que por las ciencias del software.

Huang, quien estudió ingeniería eléctrica en la Universidad Estatal de Oregón y obtuvo una maestría en Stanford, destacó que las ciencias físicas abren puertas en investigación y desarrollo. Además, generó debate al asegurar que la programación ya no es una habilidad indispensable, lo que cuestiona la necesidad de cursar carreras específicas en ese campo. Estas afirmaciones las realizó en la Cumbre Mundial de Gobiernos junto al Ministro de Inteligencia Artificial de Emiratos Árabes.