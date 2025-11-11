Google busca empleados en Argentina: cómo enviar tu CV

Google busca profesionales con experiencia en ventas, tecnología, publicidad, gestión de cuentas y recursos humanos.

Google anunció una expansión de su equipo en Argentina con nuevas oportunidades laborales en su oficina de Buenos Aires. La compañía busca profesionales con experiencia en ventas, tecnología, publicidad, gestión de cuentas y recursos humanos. Las vacantes están orientadas a perfiles con dominio avanzado de inglés y español, y experiencia en entornos corporativos o de atención al cliente.

El objetivo de la empresa es fortalecer sus operaciones locales y regionales, y seguir consolidando su presencia en el mercado latinoamericano, especialmente en los servicios de Google Cloud, soluciones publicitarias y gestión de talento.

Puestos disponibles en Google Argentina

Entre las posiciones abiertas, se destacan tanto roles técnicos como comerciales, todos con base en Buenos Aires:

Propietario del proceso de país : requiere título universitario en Administración, Psicología o Recursos Humanos, cinco años de experiencia en gestión de programas y dominio avanzado de inglés y español.

Representante de ventas de campo para Google Cloud : busca profesionales con al menos siete años de experiencia en ventas de software o cuentas B2B, con habilidades en prospección, negociación y desarrollo de relaciones comerciales.

Líder de Ingresos para Monetización del Sell-side : orientado a expertos en publicidad online y tecnologías de anuncios, con experiencia en ventas y gestión de clientes.

Líder analítico de Ventas a grandes clientes: destinado a perfiles con cinco años de experiencia en marketing digital, análisis de datos o consultoría.

Gerente de Cuentas para el mercado medio : enfocado en estrategias comerciales y desarrollo de negocios en el área de soluciones publicitarias.

Arquitecto Empresarial en la Nube : requiere siete años de experiencia en atención a clientes empresariales y cinco en consultoría técnica.

Arquitecto de la Nube para Google Workspace II : para profesionales con tres años de experiencia en proyectos técnicos y conocimientos en SaaS, IaaS o PaaS.

Arquitecto Principal III en Google Cloud: para expertos con más de diez años de experiencia en diseño de infraestructura en la nube y atención a clientes de alto nivel.

Cómo postularse a los empleos en Google

El proceso de postulación se realiza desde el portal oficial de carreras de Google: careers.google.com. Esto son los pasos a seguir:

Ingresar al sitio y filtrar por ubicación “Buenos Aires, Argentina” o por área de interés. Seleccionar la vacante deseada y leer los requisitos. Hacer clic en “Apply” o “Postularse”. Completar el formulario y adjuntar el CV. Enviar la solicitud y esperar confirmación por correo electrónico.

Los procesos suelen incluir entrevistas técnicas, evaluaciones de comportamiento y casos prácticos.