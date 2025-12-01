Los 10 0km más vendidos en noviembre del 2025.

En noviembre de 2025, el mercado automotor argentino vivió un giro inesperado cuando Volkswagen logró superar a Toyota en la cantidad de autos 0 km patentados, un lugar que la marca japonesa había dominado en meses previos.

Esta situación se dio a pesar de que Toyota contaba con un stock considerable entre fábricas y concesionarios, pero enfrentó complicaciones que afectaron su volumen de ventas.

Uno de los principales factores que impactaron a Toyota fue la paralización de su producción en Brasil durante septiembre y octubre, lo que complicó la reposición de unidades para mantener el ritmo habitual. Además, la competencia se fortaleció, con Volkswagen aprovechando esta oportunidad para tomar la delantera. El fabricante alemán registró 589 autos más que Toyota en noviembre, pese a la baja en ventas de su pick-up Amarok, que hasta 2024 había sido su modelo más vendido.

Ambas marcas enfocaron sus estrategias en modelos muy distintos. Toyota apostó fuerte por la pick-up Hilux, considerada un vehículo nacional emblemático y la única que no sufrió aumentos de precio en noviembre. Esta decisión rindió frutos, ya que Hilux incrementó su participación al 5,6 por ciento del mercado, superando su promedio anual del 5,2%. Sin embargo, esa performance no alcanzó para compensar la caída de otros modelos clave como Yaris y Corolla Cross, que suelen estar entre los diez más vendidos, pero que en noviembre perdieron terreno.

El Yaris, a pesar de seguir siendo el auto más patentado en lo que va del año, descendió al quinto puesto en noviembre con un 3,8 por ciento del mercado, por debajo de su promedio anual de 5,3%. Su liderazgo está ahora amenazado por el Fiat Cronos, que lo sigue de cerca con solo 413 unidades de diferencia y con apenas un mes para cerrar el año. Por su parte, el Corolla Cross sufrió aún más la falta de abastecimiento, ubicándose en el puesto 18 con apenas un 1,7% de las ventas, cuando su promedio suele ser del 3,2%.

En contraste, Volkswagen no enfrentó problemas de suministro con sus productos brasileños, aunque sí experimentó una caída natural en las ventas de la Amarok, que prepara su renovación para 2027. La marca se concentró en una estrategia basada en SUV importados, con un portfolio de cinco modelos, donde el Tera se destacó como la puerta de entrada a esta gama.

El Tera, un B-SUV lanzado hace apenas tres meses, alcanzó las 4.000 unidades vendidas y logró posicionarse en noviembre en el podio del ranking absoluto, solo detrás de la Hilux y del Peugeot 208, del que quedó a tan solo 16 unidades. Este vehículo capturó el 4% del mercado, cifra similar al promedio anual que tenía la Amarok.

Este cambio impactó en la posición de la Amarok, que descendió al noveno lugar con un 2,8% de participación, mientras que el Volkswagen Polo quedó en el octavo puesto, aunque perdió un 0,7% de participación debido al efecto del Tera.

Otra sorpresa en noviembre fue la entrada de la marca china BAIC al Top 10, desplazando a Nissan y Mercedes-Benz. BAIC logró este salto gracias a un volumen considerable de unidades y al éxito del SUV BJ30, que ofrece versiones nafteras e híbridas, además de opciones 4x2 y 4x4, muy bien recibidas por los usuarios. Se patentaron 714 unidades de BAIC, frente a las 1.206 de Jeep, que se ubicó en el puesto 9.

Toyota Hilux: 1.831 unidades Peugeot 208: 1.343 unidades Volkswagen Tera: 1.327 unidades Fiat Cronos: 1.261 unidades Toyota Yaris: 1.256 unidades Ford Ranger: 1.215 unidades Ford Territory: 1.065 unidades Volkswagen Polo: 977 unidades Volkswagen Amarok: 916 unidades Chevrolet Tracker: 907 unidades