El nuevo Volkswagen Taos que llega desde México.

Volkswagen Argentina lanzó oficialmente la versión renovada del Taos, el SUV que se ha ganado un lugar destacado en el mercado local y ahora se produce en la planta mexicana de Puebla. El modelo dejó de fabricarse en el país a mediados del 2025.

La gama mantiene sus tres versiones conocidas: Comfortline, Highline y Highline Bitono, y promete conquistar a los usuarios con varias novedades estéticas y mecánicas.

Durante los primeros diez meses del año, el Taos patentó 15.570 unidades, consolidándose como el segundo SUV más vendido en su categoría, solo detrás del Toyota Corolla Cross, que alcanzó las 17.203 unidades. Además, se posicionó tercero entre todos los SUV del mercado, superado también por el Chevrolet Tracker con 16.115 unidades.

Las características del nuevo Volkswagen Taos

Visualmente, el Taos renovado muestra un paragolpes rediseñado y una parrilla con nuevos faros delanteros que incorporan la tecnología “IQ Light”, un sistema de iluminación de alta eficiencia que mejora notablemente la visibilidad nocturna. También presenta llantas de aleación de 18 y 19 pulgadas según la versión, un diseño actualizado de los faros traseros y un logo Volkswagen iluminado en la parte trasera.

El tablero digital ahora es de 10.25 pulgadas y puede configurarse en hasta cuatro vistas diferentes, acompañado por una pantalla multimedia flotante de 10 pulgadas con Play Connect. A su vez, se renovaron los materiales y combinaciones de colores para ofrecer un ambiente más moderno y confortable.

El equipamiento de confort y seguridad incluye climatizador automático de dos zonas con filtro activo y salidas de aire para las plazas traseras, tapizados en cuero ecológico, sistema de acceso sin llave y arranque por botón, y seis airbags distribuidos estratégicamente para una mayor protección. Un sistema especialmente destacado es el “Emergency Assist”, que detecta la inactividad del conductor y emite alertas visuales y sonoras. Si el conductor no responde, el sistema puede realizar frenadas controladas y hasta tomar el control del vehículo para detenerlo de forma segura.

En cuanto a la mecánica, el Taos mantiene su motor turbonaftero de 1.4 litros, que entrega 150 caballos de potencia y 250 Nm de torque. Esta versión se asocia a una nueva caja automática Tiptronic de 8 velocidades, que promete mejorar la experiencia de manejo y la eficiencia del vehículo.

Los precios arrancan en $54.200.000 e incluyen beneficios importantes, como el primer servicio bonificado y la mano de obra gratuita para el segundo y tercer servicio, lo que suma valor para quienes decidan sumarse a esta nueva etapa del modelo.