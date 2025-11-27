3 formas para conectar la radio vieja de tu auto al celular

No hace falta cambiar la radio ni invertir una fortuna para conectar tu celu.

Actualizar la conectividad del auto es una de las mejoras más buscadas por los conductores, especialmente ahora que casi todo pasa por el celular: música, llamadas y navegación. Lo interesante es que no hace falta cambiar la radio ni invertir una fortuna. Con accesorios económicos y fáciles de usar, cualquier vehículo puede sumar Bluetooth y funcionar casi como si tuviera Android Auto o Apple CarPlay. En los primeros minutos de uso ya notás el cambio: mayor comodidad, menos cables y una integración total con el smartphone.

La clave está en crear un puente entre tu teléfono y una radio antigua. Ese puente puede ser un transmisor FM, un adaptador AUX o un pequeño receptor Bluetooth. Son dispositivos que cuestan menos que una carga de nafta y permiten reproducir música, usar el GPS o atender llamadas sin tocar el tablero. Y lo mejor: no requieren conocimientos técnicos ni instalaciones complicadas.

Las opciones para conectar tu celular

Transmisores Bluetooth FM: la opción más rápida y práctica

Los transmisores Bluetooth FM son la forma más simple de sumar conectividad a cualquier auto. Funcionan convirtiendo el audio del celular en una frecuencia de radio que la radio del coche puede sintonizar. Solo hay que conectarlo a la toma del mechero, enlazar el teléfono y elegir la frecuencia indicada.

En segundos, la música, las indicaciones del GPS o las llamadas se escuchan por los parlantes del auto. Los modelos más nuevos incluyen micrófono, carga rápida USB y soporte para asistentes como Siri o Google Assistant. Si bien la calidad depende de la señal FM, suele ser más que suficiente para el uso diario, sin cables ni complicaciones.

La clave está en crear un puente entre tu teléfono y una radio antigua.

Si tu auto tiene AUX o USB, mejor todavía

Los autos con entrada AUX o USB lo tienen más fácil. Basta con conectar un cable de 3,5 mm o sumar un receptor Bluetooth con salida AUX/USB. Al ser una conexión directa, la calidad de sonido mejora respecto a la FM y casi no hay interferencias.

La configuración es mínima: enchufar, vincular y listo. En un minuto, el sistema queda funcionando como un equipo multimedia moderno y completamente compatible con cualquier smartphone.

Consejos para una mejor experiencia