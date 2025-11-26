La repuesta de Leverkusen a un posible regreso de Echeverri a River

El club alemán analiza desprenderse de la ficha de Echeverri

A menos de dos años de su partida, se comienza a mencionar que Claudio Echeverri podría transformarse en uno de los refuerzos de River en el inicio de la temporada 2026. Una decisión que pasa por un deseo del jugador para encontrar su mejor versión y que contaría con un cierto apoyo del Bayer Leverkusen, que lo contrató en el último mercado de pases y que no estaría a gusto con lo que viene mostrando en los entrenamientos y partidos.

Lo primero a mencionar es que el jugador considera la idea de marcharse porque no está sumando minutos y de esta manera ve como sus chances de ser convocado al Mundial del 2026 comienzan a desvanecerse con el paso de los días. Por otro lado, los comentarios que salen del club alemán es que el cuerpo técnico del Kasper Hjumland no se encuentra conforme con su andar porque da muchas ventajas en lo físico y no habría una voluntad en mejorar. Hay que recordar que no fue una operación aprobada por su decisión, sino por Erik Ten Hag que fue el anterior entrenador.

El "Diablito" tan solo jugó tres partidos como titular

Por ende, esto dio pie a una situación bastante particular. "El Bayer Leverkusen no pondrá trabas para cortar la cesión", expresó el periodista Germán García Grova. Una decisión que permite entender que Claudio Echeverri va a tener un nuevo equipo cuando la próxima ventana de fichajes quede habilitada en varias partes del planeta.

No obstante, hay un detalle que se desprende y que la llegada del jugador a Alemania no se habría dado en las mejores condiciones. "¿Si vamos a repescar a Claudio Echeverri? Es una pregunta para su 'hermoso' agente. Lo apreciamos muchísimo como jugador y lo que pasó en Leverkusen hay que preguntárselo, no lo sé. Su agente sabe mejor que nadie", señaló Pep Guardiola en su última conferencia de prensa.

En lo que respecta al Manchester City, la idea es que el jugador tenga un rodaje en Europa antes de sumarse al plantel y ser una pieza fundamental del equipo. Es por ello que no hay que descartar que en vez de ser prestado a River pueda que se vaya al Girona de España. No es ninguna casualidad, ya que forma parte del conglomerado que administrar al conjunto inglés y otras instituciones que se encuentran repartidas en varias partes.

Otro de los interesados en quedarse con Claudio Echeverri es la Roma de Italia, que hizo varios intentos para obtener su ficha en el mercado de pases invernal. No obstante, la preferencia del agente fue llevarlo a Alemania y el paso de los partidos expuso que tan solo fue titular en tres jornadas Aunque no llegó a completar los 90 minutos porque tan solo estuvo en cancha un máximo de 57, mientras que en otros ocho encuentros de la temporada ni siquiera fue utilizado.