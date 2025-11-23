River acelera por el primer refuerzo y va por una joya del fútbol argentino

La joya del fútbol argentino que River mira como refuerzo para el 2026.

River Plate ya piensa en los refuerzos para el primer mercado de pases del 2026, incluso antes de que termine oficialmente la vigente temporada. Luego de la renovación del contrato de Marcelo Gallardo como entrenador por una campaña, la dirigencia liderada por el nuevo presidente Stefano Di Carlo visualiza la conformación del plantel profesional para los próximos meses. Es que el primer equipo necesita revertir un año para el olvido, más allá de lo que ocurra en el Torneo Clausura.

Es que el equipo de Núñez se enfocará tanto en el fútbol argentino como en el plano internacional, aunque todavía no se confirmó si participará en la Copa Libertadores o en la Sudamericana. Para ello está en la mira Mateo del Blanco, el lateral o mediocampista por izquierda de 22 años que brilla en la actualidad en Unión de Santa Fe.

River tiene en la mira a Del Blanco, promesa de Unión de Santa Fe

El talentoso zurdo del "Tatengue" se destaca por su velocidad, el desequilibrio individual en el mano a mano, la buena pegada, la capacidad de llegar hasta el fondo de la cancha y el buen pase. Sin embargo, la salida de la institución rojiblanca no será tan sencilla: tiene contrato hasta el 31 de diciembre del 2028 y vale unos cuatro millones de dólares.

En esa posición, hoy Gallardo cuenta en River con Marcos Acuña y Milton Casco, aunque todo indica que el ex Gimnasia de La Plata y Newell´s se marchará de la "Banda" a fin de año. El equipo necesita desequilibrio individual desde el fondo de la cancha y Del Blanco es una opción muy interesante. De hecho, es el máximo asistidor del Clausura 2025 del fútbol argentino, con cinco pases de gol.

¿Quién es Del Blanco, pretendido por River?

Nacido el 31 de octubre del 2003 en Santa Fe, el talentoso zurdo comenzó su etapa formativa en el ya desaparecido Corinthians de esa provincia, hasta que en el 2014 se sumó a las divisiones inferiores de Unión. Con el transcurrir del tiempo, se destacó muchísimo allí hasta que se sumó a la Reserva y, ya a principios del 2022, fue promovido al plantel profesional. En abril del 2023 debutó en la Primera de la mano de Marcelo Mosset, el director técnico que lo había tenido en la división menor. Y ahora es reconocido como uno de los jugadores con mayor proyección a nivel nacional.

Del Blanco, una "perlita" de Unión a la que mira River.

Los números de Del Blanco en Unión