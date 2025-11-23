Los 6 jugadores que Gallardo recupera en River pensando en Racing

Gallardo podría cambiar bastante en relación al once frente a Vélez

Uno de los duelos de octavos de final del Torneo Clausura que se va a llevar la mirada de los fanáticos es el que River va a protagonizar frente a Racing en Avellaneda. En la previa, se desprende que Marcelo Gallardo recuperó a seis jugadores que pueden meterse dentro de la formación inicial y así darle otra imagen al equipo que viene de empatar sin goles contra Vélez. Uno que solo remató dos veces al arco en 90 minutos.

Lo primero a mencionar es que el cuerpo técnico podrá contar nuevamente con los servicios de Kevin Castaño y Matías Galarza que regresaron de sus respectivos llamados para defender a sus selecciones nacionales. Los jugadores son potenciales convocados al Mundial 2026 y no quieren perderse ningún partido para asegurarse un lugar en la nómina que se entregará en los próximos meses.

El volante regresó de su gira con Colombia y puede que vaya de arranque ante la Academia

Además, se debe considerar que Facundo Colidio y Gonzalo Montiel trabajaron de gran manera durante la semana. Los dos estaban lesionados y se había decidido que se quedaran afuera del partido frente a Vélez con el fin de que obtengan una recuperación óptima que no acelere los tiempos establecidos por el cuerpo médico. Al parecer ya serían opciones concretas para River y el armado del once que buscará hacerle frente a Racing.

Por último, se debe considerar que Martínez Quarta y Marcos Acuña se encuentran habilitados a sumar minutos. Hay que recordar que frente a Boca, los dos defensores recibieron una tarjeta amarilla que dio lugar a un acumulado de cinco amonestaciones. Por reglamento, los dos profesionales tuvieron que parar un partido. Se estima que ambos irán de arranque en Avellaneda.

El probable once de River

Franco Armani; Gonzalo Montiel, Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Enzo Pérez/Juan Portillo, Kevin Castaño, Giuliano Galoppo/Santiago Lencina, Juanfer Quintero; Maximiliano Salas y Facundo Colidio.

¿Está en riesgo la continuidad de Gallardo?

La nueva fase del Torneo Clausura expone que una derrota implica que un equipo quede liberado de compromisos oficiales hasta que la temporada 2026 arranque. Es por ello que la colección de fracasos que Marcelo Gallardo tiene desde que se produjo su regreso da pie a considerar un posible fin de ciclo. Algo que muchos hinchas comparten en las redes sociales, ya que no ven una mejora a pesar de la voluntad de revertir el presente y los cambios dentro de la formación.

Sin embargo, la postura de River, con Stefano Di Carlo como principal figura, es que el “Muñeco” renueve su contrato con la institución por una temporada más. Un anuncio que se hizo en la previa del último Superclásico con Boca con el fin evitar cualquier tipo de rumor. Una decisión que se mantendrá pase lo que pase cuando al equipo le toque visitar a Racing en la tarde del lunes 24 de noviembre.

Aunque siempre hay un margen para que Marcelo Gallardo tome la decisión de realizar una evaluación sobre su ciclo y considere la idea de marcharse. Es que a pesar del anuncio, no hay una confirmación de que el contrato se haya firmado. Al menos las redes sociales de River no compartieron esa información.

