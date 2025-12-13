Lluvia de estrellas hoy en el cielo: cómo y a qué hora verlas desde Argentina

Las Gemínidas son una de las lluvias de meteoros más intensas del año, originadas en fragmentos del asteroide 3200 Faetón

La llegada de uno de los eventos más destacados de la astronomía vuelve a concentrar la atención del calendario anual. La lluvia de estrellas de las Gemínidas es reconocida por su intensidad y regularidad, con un brillo que atrae observadores en distintos puntos del mundo. El fenómeno ofrecerá un espectáculo atractivo y un acercamiento a conceptos clave del universo.

Qué son las Gemínidas y por qué generan una lluvia de estrellas tan visible

Las Gemínidas conforman una de las lluvias de meteoros más intensas del año. Su actividad alcanza el máximo durante la segunda semana de diciembre y se caracteriza por la aparición de meteoros brillantes, densos y de velocidad moderada. Según información divulgada por NASA, este fenómeno se origina en fragmentos que deja el asteroide 3200 Faetón, un objeto que completa su órbita alrededor del Sol aproximadamente cada 1,4 años.

Esta particularidad convierte a las Gemínidas en un caso excepcional, dado que la mayoría de las lluvias de meteoros provienen de cometas. La composición del asteroide genera meteoros robustos que ingresan a la atmósfera terrestre a unos 35 kilómetros por segundo, produciendo trazos luminosos visibles a simple vista.

La combinación de brillo, cantidad de meteoros y regularidad del fenómeno convierte a esta lluvia de estrellas en una de las más destacadas del año, tanto para especialistas como para quienes se acercan por primera vez al mundo de la astronomía.

Cuándo será el pico de actividad de la lluvia de estrellas

El pico de observación de las Gemínidas tendrá lugar durante la madrugada del domingo 14 de diciembre de 2025, inmediatamente después de la medianoche del sábado 13. Durante esas horas se registrará la mayor concentración de meteoros, aunque el fenómeno permanecerá visible hasta el miércoles 17 de diciembre en distintos puntos del planeta.

En Argentina podrán observarse entre 20 y 40 meteoros por hora, especialmente en zonas con baja contaminación lumínica

El Planetario Galileo Galilei informó que la mejor visibilidad se producirá en el hemisferio norte, donde la tasa cenital horaria ideal (ZHR) puede alcanzar entre 100 y 140 meteoros por hora bajo cielos completamente oscuros. Esta cifra se ajusta en función de la ubicación geográfica, las condiciones atmosféricas y la contaminación lumínica.

En regiones del hemisferio sur, como Argentina, la visibilidad será más moderada pero igualmente atractiva. El ajuste realizado por instituciones astronómicas locales señala que el rango posible oscilará entre 20 y 40 meteoros por hora, especialmente en áreas alejadas de grandes centros urbanos.

Cómo y a qué hora ver la lluvia de estrellas desde Argentina

Según el Planetario Galileo Galilei, en Argentina la observación será más favorable entre la 1:00 y las 4:30 de la madrugada del domingo 14 de diciembre. Ese lapso coincide con la elevación del radiante de la constelación de Géminis, lo que incrementa la posibilidad de registrar trazos luminosos en mayor cantidad.

La visibilidad, no obstante, dependerá de las condiciones locales. Las zonas rurales o alejadas de la contaminación lumínica permitirán alcanzar el máximo posible dentro del rango previsto para el hemisferio sur. Bajo estas condiciones, podrán observarse entre 20 y 40 meteoros por hora, siempre que el cielo permanezca despejado y sin interferencias atmosféricas.

El espectáculo será accesible sin instrumentos ópticos, ya que los meteoros de las Gemínidas se distinguen por su brillo y trayectoria marcada. La observación directa del cielo resulta suficiente para captar el fenómeno, lo que consolida este evento como uno de los más esperados del año en materia de astronomía.