A qué hora llueve en Santa y Rosario: el pronóstico del tiempo hoy, sábado 13 de diciembre de 2025

Este sábado 13 de diciembre amaneció pesado, con el termómetro trepando rápido y el sol dominando la escena. Tanto en Rosario como en Santa Fe, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene valores superiores a los 30° desde el mediodía y prácticamente sin probabilidad de precipitaciones para hoy.

Sin embargo, el respiro está cerca: las dos ciudades esperan inestabilidad recién el domingo después de una jornada marcada por altos índices de calor y viento leve. De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el SMN, el Litoral deberá bancar un día más de bochorno antes de que vuelvan los chaparrones.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este sábado

De acuerdo al pronóstico del SMN para Rosario, este sábado se mantiene estable, con 0–10% de probabilidad de lluvias durante todo el día.

El cambio llega el domingo 14, donde las probabilidades suben a 10–40% tanto por la mañana como por la noche, acompañadas por tormentas aisladas y un descenso de la temperatura (máxima de 27°).

El lunes continúa la inestabilidad leve: 0–10% de lluvias por la mañana, con una máxima más amable de 26°.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este sábado

En la capital provincial, el panorama es casi calcado, aunque con un poco más de humedad:

Hoy sábado 13: sin lluvias (0%) durante toda la jornada, con máxima de 33°.

El domingo aumenta la inestabilidad:

Probabilidad de precipitaciones: 10–40% durante todo el día.

Para el lunes, la situación mejora rápidamente:

Probabilidad de lluvia: 0–10%.

Pronóstico extendido: ¿cuándo llueve este fin de semana en Santa Fe y Rosario?

Las principales ciudades santafesinas esperan las primeras lluvias recién el domingo 14, con tormentas aisladas y variaciones leves según el horario. El lunes se perfila como una jornada de transición, con nubosidad variable y chances bajas de lloviznas en algunos sectores.

