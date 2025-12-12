El Gobierno de EEUU canceló ilegalmente un programa de prevención de catástrofes, según un juez

FOTO DE ARCHIVO. Casas lacustres situadas a lo largo del lecho seco del lago Lure, que ha sido reducido a una zona de construcción para extraer más de un millón de yardas cúbicas de escombros depositados por el huracán Helene, en Lake Lure, EEUU

Un juez federal dictaminó el jueves que el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, puso fin ilegalmente a un programa de subvenciones de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA, por sus siglas en inglés) diseñado para proteger a los estados y comunidades contra desastres naturales antes de que ocurran.

El juez de distrito Richard Stearns, de Boston, se puso del lado de 20 estados liderados en su mayoría por demócratas al considerar que el Gobierno del presidente republicano carecía de autoridad para poner fin al programa "Construcción de infraestructuras y comunidades resilientes" y utilizar el dinero que el Congreso aprobó para apoyarlo para otros fines.

La FEMA, que forma parte del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, anunció en abril que pondría fin al programa, calificándolo de despilfarrador, ineficaz y politizado.

Pero Stearns, que fue nombrado por el presidente demócrata Bill Clinton, dijo que la acción del Gobierno equivalía a una "usurpación ejecutiva ilegal de la prerrogativa del Congreso de asignar fondos para un propósito específico y apremiante".

"El programa BRIC está diseñado para proteger de los desastres naturales y salvar vidas", escribió Stearns, en referencia a las siglas en inglés del programa. "No hace falta decir que la inminencia de las catástrofes no se ve disuadida por la obstrucción burocrática".

En una fase anterior del caso, en agosto, Stearns impidió que la FEMA desviara más de 4.000 millones de dólares asignados al BRIC y los destinara a otros fines.

El jueves, impidió que el programa se cancelara sin la aprobación del Congreso y ordenó a la FEMA que tomara sin demora todas las medidas necesarias para anular su cancelación.

Un portavoz del Departamento de Seguridad Nacional dijo en un comunicado que no había puesto fin al BRIC y que "cualquier insinuación en sentido contrario es mentira". El BRIC fue utilizado por el Gobierno del presidente demócrata Joe Biden "como un fondo para sobornos del Nuevo Pacto Verde", añadió el portavoz.

"Es lamentable que un juez activista no lo entendiera o no le importara", dijo el portavoz del departamento.

Con información de Reuters