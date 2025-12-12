Cuenta DNI: los descuentos que hay para hoy viernes 12 de diciembre 2025

En un fin de año marcado por la inflación y la carrera de los hogares por anticipar gastos, Cuenta DNI vuelve a posicionarse como una de las herramientas más valoradas del consumo masivo para sostener la demanda y asegurar alivio cotidiano.

Este viernes 12 de diciembre llega con beneficios claves: desde rebajas directas para compras diarias hasta cuotas sin interés, pasando por promociones específicas para estudiantes y ferias bonaerenses. Todo, en formato digital y con topes renovados.

Uno por uno, todos los descuentos de Cuenta DNI para este viernes 12 de diciembre

Comercios de cercanía

Para hoy, viernes 12, se mantiene uno de los descuentos más esperados de la billetera:

20% de descuento en comercios de cercanía, con un tope de $4.000 por persona, que se alcanza con $20.000 en consumos.

Ideal para compras rápidas de almacén, verdulería o panadería.

Además, todos los días siguen disponibles las tres cuotas sin interés con tarjetas Visa o Mastercard del Banco Provincia vinculadas a Cuenta DNI en comercios de cercanía que no sean del rubro alimentos, lo que abre la puerta a aprovechar ofertas en indumentaria, bazares y más.

Ferias, mercados y supermercados

40% de descuento todos los días en ferias y mercados bonaerenses, con un tope semanal de $6.000 (equivalente a $15.000 en compras).

Universidades, librerías y farmacias: beneficios clave de mitad de mes

40% en comercios adheridos de universidades bonaerenses, con tope semanal de $6.000.

10% en librerías los lunes y martes, sin tope.

10% en farmacias y perfumerías los miércoles y jueves, también sin tope, algo inusual en billeteras digitales y muy valorado por jubilados y familias.

Gastronomía joven y la gran promo de fin de mes

Si bien hoy no aplica por fecha, diciembre tiene dos fuertes atractivos:

30% en gastronomía para jóvenes de 13 a 17 años, disponible el sábado 13 y domingo 14, con tope de $8.000 (equivalente a $26.700 en consumos).

(equivalente a $26.700 en consumos). 35% en carnicerías, granjas y pescaderías el sábado 20, ahora con nuevo tope de $7.000, alcanzable con $20.000 de ticket. Es una de las promos más usadas del mes y llega justo antes de las fiestas.

Hogar y tecnología: descuentos sin tope para aprovechar hoy

Para quienes quieren adelantarse a compras grandes:

Sodimac: 10% del 5 al 31 de diciembre, sin tope y acumulable con otras ofertas.

10% del 5 al 31 de diciembre, sin tope y acumulable con otras ofertas. Silvia (tecnología y muebles): 20% sin tope, ideal para celulares, electrodomésticos o muebles.

Además, dos promos fuertes desde hoy y durante el fin de semana: