Los jubilados de ANSES comenzaron a cobrar esta semana.

Los jubilados de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) recibieron este mes un aumento del 2,34%, que también se aplicó a pensiones y asignaciones. De esta manera, quienes cobraban la mínima recibirán un monto de $ 581.319,39, que incluye el pago del medio aguinaldo y el bono de $ 70.000.

Sin embargo, según supo El Destape, el gobierno de Javier Milei no les dará aumentos a quienes cobran la mínima durante todo el 2026, más allá de la pauta inflacionaria. Mientras que el bono seguirá congelado en $ 70.000.

En este contexto, el Gobierno difundió el proyecto de Ley de Compromiso Nacional para la Estabilidad Fiscal y Monetaria con la que introduce una serie de transformaciones estructurales en materia fiscal, penal y administrativa. El objetivo de la norma es limitar el gasto público, reforzar la disciplina presupuestaria y sancionar penalmente a los funcionarios que violen estas disposiciones.

La iniciativa impacta de forma directa en el funcionamiento del Estado nacional, del Congreso, del Banco Central y de los organismos descentralizados. El núcleo central del proyecto es que establece una regla fiscal estricta "la prohibición absoluta de sancionar presupuestos deficitarios", teniendo en cuenta el ahogo fiscal al que llevó a cabo la Nación a las Provincias.

Si bien la medida apunta a disciplinar el gasto, reduce sensiblemente la capacidad del Estado para responder a shocks económicos o emergencias, como en el caso del ingreso de los jubilados.

¿Cuánto cobran los jubilados y pensionados en diciembre 2025?

Las jubilaciones y pensiones que no superen los $410.879.59 reciben un bono proporcional hasta alcanzar los $ 581.319,39. Mientras que las prestaciones previsionales, con el bono y medio aguinaldo, quedaron de la siguiente manera:

Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM): $ 479.055,51

Pensión No Contributiva por Invalidez y Pensión por Vejez: $ 427.923,57

Pensión Madre de 7 hijos: $ 581.319,39.

En lo que respecta a los ingresos, hasta noviembre de 2025, las jubilaciones mínimas (con bono) se ubicaron un 6,1% por debajo en términos reales en comparación a noviembre de 2023 y tuvieron una caída interanual real del 3,7% con respecto a noviembre de 2024.

Calendario de pagos de diciembre 2025: ¿cuándo cobro?

Los jubilados que perciben el haber mínimo cobrarán entre el 9 y el 16 de diciembre, según la terminación del documento:

DNI terminados en 0 → martes 9 de diciembre

DNI terminados en 1 → miércoles 10 de diciembre

DNI terminados en 2 → jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 3 → jueves 11 de diciembre

DNI terminados en 4 → viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 5 → viernes 12 de diciembre

DNI terminados en 6 → lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 7 → lunes 15 de diciembre

DNI terminados en 8 → martes 16 de diciembre

DNI terminados en 9 → martes 16 de diciembre

Quienes cobran más que el haber mínimo tendrán acreditados sus haberes entre el 17 y el 23 de diciembre:

DNI terminados en 0 y 1 → miércoles 17 de diciembre

DNI terminados en 2 y 3 → jueves 18 de diciembre

DNI terminados en 4 y 5 → viernes 19 de diciembre

DNI terminados en 6 y 7 → lunes 22 de diciembre

DNI terminados en 8 y 9 → martes 23 de diciembre

Las PNC —por invalidez, vejez o madre de siete hijos— cobrarán entre el 9 y el 12 de diciembre: