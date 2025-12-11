Creadores australianos pierden seguidores jóvenes tras el veto a menores en las redes sociales

Personas con teléfonos móviles al anochecer en Brisbane.

Un día después de que el país impusiera una prohibición generalizada de las redes sociales a los adolescentes, los creadores de contenidos australianos informaron de caídas en el número de seguidores y visitas, lo que supone un riesgo para sus ingresos y les obliga a replantearse las estrategias de contenidos.

Josh Partington, de 29 años, suele tener 100.000 visitas en sus vídeos en TikTok, donde hace escenas cómicas sobre la vida cotidiana en Australia. Pero su primer vídeo desde que comenzó la prohibición el miércoles apenas ha alcanzado una décima parte de esa cifra.

"Tanto mis vídeos de TikTok como los de Instagram de ayer tuvieron un rendimiento bastante bajo", dijo. "Ambos quedaron por debajo de las 10.000 visitas, lo que es muy inusual para mí".

Australia ha ordenado a 10 de las mayores plataformas, entre ellas TikTok, Instagram de Meta y YouTube de Alphabet, que impidan el acceso a cerca de un millón de usuarios menores de 16 años o se enfrentarán a cuantiosas multas.

Mientras muchos adolescentes se enfrentan a una nueva realidad sin redes sociales, los creadores de contenidos que pasaron años cultivando sus seguidores también están sintiendo los efectos de la pérdida de sus miembros más activos.

El número de seguidores, sobre todo en Instagram, ha descendido, según explicaron los creadores a Reuters, mientras que los patrones de participación ("me gusta", comentarios y visualizaciones) también han cambiado.

Si la tendencia se mantiene, podrían surgir problemas en un sector en el que las métricas son uno de los principales factores determinantes de los ingresos procedentes de acuerdos con marcas y anunciantes.

Otros también han creado cuentas en plataformas alternativas que aún no están cubiertas por la prohibición, o han creado listas de correo para mantenerse en contacto con sus jóvenes seguidores.

Partington, que cuenta con 100.000 seguidores en TikTok e Instagram, afirma que la prohibición le ha hecho perder unos 1.500 seguidores en Instagram. Si TikTok siguiera el mismo camino, "definitivamente daría un poco de miedo", dijo.

"Gran parte de mi audiencia menor de 16 años está increíblemente comprometida y son una gran parte de por qué mis vídeos funcionan de la manera que lo hacen".

Dijo que la pérdida de seguidores podría afectar al trabajo que hace con las marcas y a sus ingresos, pero que todavía no le estaba entrando el pánico. "Aunque no es lo ideal, confío en poder adaptarme y seguir construyendo mis plataformas".

El cómico Mitch Dale, de 30 años, dijo que aunque la mayoría de sus 200.000 seguidores eran adultos, perder a sus seguidores más jóvenes reduciría sus niveles iniciales de interacción y le haría replantearse sus horarios de publicación de contenidos.

"Siempre he intentado publicar en TikTok fuera del horario escolar, a las tres y media de la tarde, cuando los niños llegan a casa y utilizan sus teléfonos. Así que quizá me lo replantee", explica.

El músico independiente Harry Kirby, de 18 años, tiene más de 180.000 seguidores en las redes sociales. Dijo que una "buena parte" de ellos eran menores de 16 años y que había perdido 1.000 en Instagram hasta el momento.

"Simplemente desaparecieron", dijo. "Es un auténtico asco perder la conexión directa con cualquier seguidor".

Según el Gobierno, sólo en TikTok se han desactivado unas 200.000 cuentas desde que entró en vigor la prohibición.

El organismo regulador de internet pedirá a todas las plataformas afectadas que informen de cuántas cuentas de menores de 16 años seguían activas, dijo el jueves la ministra de Comunicaciones, Anika Wells.

Con información de Reuters