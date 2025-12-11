Roglic no participará en el Tour de Francia y aspira a un histórico quinto título en la Vuelta

Imagen de archivo del ciclista esloveno Primoz Roglic (Red Bull - BORA) saluda a los espectadores antes de la etapa 7 del Tour de Francia, en Saint-Malo, Francia.

El esloveno Primoz Roglic afirmó que es realista en cuanto a sus posibilidades de ganar el Tour de Francia e indicó que no competirá en la carrera más importante del ciclismo mundial el año que viene, sino que se centrará en buscar su quinto título de la Vuelta a España.

Roglic, del Red Bull-BORA-hansgrohe, ganó su cuarta Vuelta en 2024, igualando al español Roberto Heras, pero el ciclista de 36 años no ha tenido el mismo nivel de éxito en el Tour, donde su mejor resultado fue un segundo puesto en 2020, por detrás de su compatriota Tadej Pogacar.

Este año terminó octavo en la general, muy por detrás de Pogacar, que conquistó su cuarto Tour en julio.

El miércoles, Red Bull-BORA-hansgrohe confirmó que su campaña del Tour estará encabezada por el belga Remco Evenepoel y el alemán Florian Lipowitz.

Preguntado por la decisión, Roglic dijo a los periodistas: "(Si) puedo elegir una carrera para ganar, elegiría el Tour de Francia".

"No es un secreto, pero como he dicho, la realidad es diferente. El nivel en el que estaba era diferente, y el primer punto a considerar sobre mí mismo es cómo encontrar la manera de ser competitivo y competir por victorias y centrar mi energía y todo sólo en eso, el resto vendrá después", señaló.

"Si me preguntas directamente, por resultados, si soy segundo en la clasificación general del Tour o si gano la Vuelta, ¿qué elegiría? (Ganaría) la Vuelta, es sencillo", agregó.

Roglic, campeón olímpico de contrarreloj en Tokio 2020, también ganó el Giro de Italia en 2023.

Con información de Reuters