Putin se reúne con el presidente de Indonesia para tratar los lazos militares y energéticos

El presidente ruso, Vladimir Putin, habla durante una reunión con su homólogo indonesio, Prabowo Subianto, en el Kremlin en Moscú, Rusia

El presidente ruso, Vladimir Putin, dijo el miércoles al presidente indonesio, Prabowo Subianto, que Moscú estaba satisfecho con el desarrollo de los lazos militares entre ambos países y dispuesto a ayudar a Yakarta en el campo de la energía nuclear.

Putin, que recibía a Prabowo en el Kremlin, dijo que también quería hablar de lo que denominó un ligero descenso este año en el volumen de las exportaciones rusas de trigo a Indonesia.

Era la segunda vez que ambos se reunían este año en Rusia, en el marco de una estrategia de Putin de cortejar al líder del cuarto país más poblado del mundo para estrechar lazos con el Sur Global, mientras su economía sigue sometida a sanciones occidentales a causa de la guerra en Ucrania.

En los intercambios televisados entre ambos líderes, Prabowo elogió el "excelente" estado de las relaciones. En referencia a la visita de Putin a India la semana pasada, le invitó a venir a Indonesia "cuando le venga bien" en 2026 o 2027.

Rusia está construyendo centrales nucleares en varios países, y Putin dijo a Prabowo: "Si considera posible contratar a nuestros especialistas, estamos siempre a su disposición".

Indonesia ha declarado que quiere construir su primera central nuclear antes de 2032, con una capacidad de 500 MW, con el objetivo de que entre en funcionamiento en la próxima década.

En agricultura, dijo Putin, Indonesia tiene un ligero superávit comercial con Rusia.

"No tenemos ninguna queja; estamos dispuestos a buscar vías para seguir desarrollando las relaciones en este sector", dijo. "Creo que el suministro de trigo a su mercado ha disminuido ligeramente. Este será también un tema de nuestra discusión de hoy".

Rusia, primer exportador mundial de trigo, reanudó los envíos a Indonesia en octubre, tras una pausa desde enero debida a las negociaciones entre ambos países sobre el acceso de los cereales rusos.

El organismo ruso de control de la seguridad agrícola dijo que la Agencia de Cuarentena de Indonesia acordó en agosto ampliar los certificados de seguridad para los cereales rusos, allanando el camino para el suministro de 52.000 toneladas métricas de trigo en octubre.

La agencia rusa de exportaciones agrícolas, Agroexport, estimó el suministro de grano a Indonesia, principalmente trigo, en 1,3 millones de toneladas en 2024. Antes del nuevo acuerdo, Rusia solo había suministrado 123.000 toneladas de grano este año, todas ellas en enero.

Rusia está intentando diversificar sus exportaciones de trigo a Asia desde sus clientes tradicionales de Oriente Próximo, pero es probable que se enfrente a la dura competencia de Estados Unidos, cuyos suministros aumentarán tras los acuerdos comerciales con los países asiáticos.

Prabowo ha mantenido la política exterior no alineada de Indonesia, comprometiéndose a entablar amistad con cualquier país, incluidos Rusia y Estados Unidos. Ha afirmado que Indonesia no se unirá a ningún bloque militar.

Rusia ha elogiado la postura equilibrada de Indonesia en la guerra de Ucrania. Rusia e Indonesia realizaron sus primeras maniobras navales conjuntas en el mar de Java en noviembre de 2024.

Los lazos militares "se están desarrollando y se encuentran en un nivel de buena cooperación profesional", dijo Putin. "Los especialistas indonesios se forman constantemente en nuestras universidades, incluidas las academias militares".

Con información de Reuters