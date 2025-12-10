Uno de los principales atractivos del Parque Provincial de la Sierra son sus cinco saltos de agua,

Ubicado en el departamento de Apóstoles, aproximadamente 23 kilómetros de la localidad de San José y a unos 75 kilómetros de Posadas, el Parque Provincial de la Sierra "Ingeniero Agrónomo Raúl Martínez Crovetto" se alza como un verdadero oasis natural de Misiones y un destino ideal para una escapada para el verano 2026.

Establecido en 1996, abarca una superficie de 1.088 hectáreas de selva virgen. Su creación tuvo como objetivo preservar una zona de transición entre las selvas mixtas del norte local y los campos y malezales característicos del sur de la provincia y el norte de Corrientes.

¿Qué hacer en el Parque Provincial de la Sierra "Ingeniero Agrónomo Raúl Martínez Crovetto"?

Uno de los principales atractivos del Parque Provincial de la Sierra son sus cinco saltos de agua, a los cuales se accede mediante un sendero de aproximadamente 2.500 metros de longitud. Estos son:

Salto Yateí: Nombrado así por la presencia histórica de abejas en la zona.

Salto Colmena Milenaria: Denominado por las colmenas ubicadas bajo el paredón de la cascada.

Salto El Ceibo: Recibe su nombre por la presencia del árbol de ceibo en sus cercanías.

Salto La Gruta: Caracterizado por una formación rocosa en forma de «U» por donde cae el agua.

Salto Golondrina: Aunque su nombre sugiere la presencia de golondrinas, en realidad alberga aves conocidas como vencejos que habitan bajo la cascada.

El área cuenta con senderos señalizados de dificultad media, ideales para el trekking y la observación de la biodiversidad de la selva misionera. Se recomienda a los visitantes llevar ropa y calzado cómodos, repelente de insectos y agua. Además, dispone de una zona de acampe con mesas de madera y fogones prearmados de piedras; sin embargo, no cuenta con servicios de cantina ni señal de telefonía móvil.

En materia de flora, ganan espacio los ejemplares de laurel, guatambú, cedro, laurel amarillo, lapacho y cocó, bajo los cuales se desarrollan las tacuaras bravas y las pitingá. Alternan con estas especies ejemplares de palmito y pino paraná. En ambiente de campos y malezas presenta pastizales de gramíneas, principalmente de Paspalum y Panicum, con algunos matorrales o arbustales alternados.

¿Cómo llegar al Parque Provincial de la Sierra "Ingeniero Agrónomo Raúl Martínez Crovetto"?

Para llegar al parque desde Posadas, se puede tomar la Ruta Nacional 14 hasta Cerro Azul y luego acceder por un camino terrado de aproximadamente 20 kilómetros. La señalización es limitada, por lo que se aconseja planificar la travesía con antelación.