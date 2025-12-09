Formosa implementó un operativo especial para garantizar la atención de salud integral a mujeres originarias

El Gobierno de Formosa realizó una jornada integral de acceso a la salud para mujeres originarias en el oeste de la provincia, tales como estudios de PAP, test específicos de HPV y hasta implantes subdérmicos.

En un esfuerzo por acercar la salud a toda la población, se concretaron 235 tomas de muestras para estudios de PAP, 75 para test HPV, y 50 implantes subdérmicos, en el que se entregaron otros métodos anticonceptivos, se realizaron charlas informativas y se brindó consejería sobre planificación familiar a vecinas de las etnias Toba y Wichí.

El trabajo fue coordinado por el Ministerio de Desarrollo Humano que encabezó la labor sanitaria coordinada por la Subsecretaría de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1º y 2º Nivel, en la que se desarrolló en cuatro días consecutivos en diversas comunidades.

Al mismo tiempo, se organizaron capacitaciones destinadas a los equipos de salud locales en cuanto al registro de las prestaciones de Atención Primaria de la Salud (APS) en el sistema SIGHo, reuniones evaluativas con las parejas sanitarias (enfermos/as y agentes sanitarios/as-obstétrico/a y partera tradicional), atenciones obstétricas, consejería y promoción variados temas que hacen al cuidado de la salud integral de la mujer. Esta labor se llevó adelante de forma conjunta con los equipos del Hospital de la localidad El Potrillo y de los centros de salud de los barrios Obrero, Viejo y Toba, ubicados en el área programática del Hospital Distrital “Eva Perón” de Ingeniero Juárez.

El desarrollo de las jornadas

En la primera jornada, en el centro de salud del barrio Obrero, se evaluó el trabajo realizado previamente, mediante el cual se relevaron las demandas de la comunidad y se planificaron acciones de prevención y captación de pacientes, entre otras tantas. Allí se concretó la toma de 45 muestras para PAP, cinco para test HPV y la colocación de 20 implantes subdérmicos.

En el segundo día de trabajo, el equipo se trasladó hasta la comunidad El Tronquito, donde se desarrolló una charla en la iglesia local sobre la importancia del PAP y la detección temprana del cáncer de cuello uterino que contó con la presencia del director del Hospital El Potrillo.

Mientras que las obstétricas realizaron 35 estudios de PAP, 15 test HPV, colocaron seis implantes subdérmicos y entregaron los demás métodos anticonceptivos disponibles, acompañado por atenciones y consejería sobre planificación familiar, procreación responsable y cuidados femeninos integrales, con la colaboración de las parteras tradicionales de la zona.

El tercer día, en el centro de salud del barrio Viejo, además de las capacitaciones al personal de salud para el registro informático de datos en el SIGHo, tuvo lugar la reunión evaluativa que contó con la presencia de la directora del centro de salud El Mistolar, situado a pocos kilómetros, quien presentó los resultados de las actividades similares efectuadas en esa comunidad, las cuales fueron calificados como “muy favorables”.

En paralelo, se ofreció una charla informativa sobre cáncer de cuello uterino para la comunidad y se tomaron 35 muestras de PAP, 15 test HPV, se colocaron cinco implantes subdérmicos, seguido por consultas obstétrica

Para finalizar la ronda, el último día, se trabajó en el centro de salud del barrio Toba, donde la charla informativa sobre cáncer de cuello uterino, PAP y test HPV tuvo una alta participación comunitaria. Además, las obstetras realizaron 120 estudios de PAP, 40 test HPV, y se colocaron 15 implantes subdérmicos.

La jornada concluyó con un encuentro del equipo de salud para evaluar el trabajo de APS realizado en el terreno, con el objetivo de responder a las necesidades de las familias y promover los servicios gratuitos que el efector ofrece a las vecinas y vecinos del barrio.