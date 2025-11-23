Salud intercultural: Formosa fortaleció la atención de mujeres en el oeste provincial con un amplio operativo sanitario

La provincia de Formosa acerca la salud pública a toda la comunidad a través de un nuevo operativo impulsado por el programa provincial de Salud Intercultural. Con el arribo al oeste provincial, desde la provincia se busca fortalecer el cuidado interdisciplinario de las mujeres de los distritos sanitarios I y II. La intervención alcanzó a las comunidades de Vaca Perdida, La Rinconada, Pozo de Maza, Los Chiriguanos y Laguna Yema.

El Ministerio de Desarrollo Humano de Formosa, cartera que dirigió la acción, brindó una amplia cobertura sanitaria que incluyó más de 100 tomas de muestras para Papanicolaou (PAP) y alrededor de 50 pruebas de test HPV, destinadas a la detección temprana del cáncer de cuello uterino.

Además, en el Hospital de Laguna Yema se realizaron más de 20 colocaciones de implantes subdérmicos, un método anticonceptivo de larga duración disponible de manera gratuita en el sistema público. Previo al operativo, equipos sanitarios locales y del nivel central mantuvieron reuniones informativas con caciques, líderes y referentes comunitarios para comunicar las acciones programadas.

Una cobertura integral de la salud para todas las mujeres formoseñas

La subsecretaria de Gestión de Establecimientos Asistenciales de 1° y 2° nivel, Laura Filippini, destacó que el operativo se enfocó especialmente en la detección temprana del cáncer cérvicouterino y subrayó la positiva respuesta de la comunidad. "Hubo una gran adhesión, con mucha concurrencia de las vecinas tanto de comunidades originarias como criollas", afirmó.

La funcionaria remarcó que cerca de un centenar y medio de mujeres accedieron a los estudios gratuitos y valoró la articulación entre los distintos efectores sanitarios y niveles de complejidad, lo que permitió llevar adelante la iniciativa "con total éxito".

El trabajo se desarrolló de manera conjunta entre el equipo del programa de Salud Intercultural, obstétricos enviados desde el nivel central y los equipos de los centros de salud y hospitales locales, a quienes Filippini agradeció por su compromiso en el fortalecimiento del cuidado de la salud integral de las mujeres y los resultados positivos que se logran a través de este proceso.

Además de los estudios ginecológicos, durante el operativo se brindaron atenciones médicas generales, extracciones para análisis de laboratorio, entrega de métodos anticonceptivos y consejería sobre planificación familiar, procreación responsable y enfermedades de transmisión sexual.

Las jornadas también incluyeron charlas educativas con demostraciones prácticas sobre cuidados en el embarazo, cuidados del cuerpo y colocación del implante subdérmico, junto con información detallada sobre el virus HPV y la importancia de realizarse el PAP y el test para su detección precoz.