Francia se acerca a un acuerdo presupuestario tras las concesiones del primer ministro

FOTO DE ARCHIVO. Vista de un micrófono y asientos vacíos de miembros del parlamento dentro del hemiciclo durante una sesión para una nueva lectura del proyecto de ley de presupuesto para 2026 (PLF 2026) en la Asamblea Nacional en París, Francia

Francia ‍se acercaba el lunes a un acuerdo presupuestario para 2026, después de que el Gobierno presentara una propuesta de última hora que ‍hacía concesiones a la mayoría ⁠de los partidos políticos, dijo el legislador socialista Boris Vallaud al diario Le Parisien.

El Gobierno del presidente Emmanuel Macron carece de mayoría en el Parlamento y las negociaciones sobre el presupuesto de 2026 en la fragmentada legislatura se han prolongado durante meses, forzando entretanto un presupuesto de prórroga para mantener el país a flote.

El primer ministro, Sébastien Lecornu, que necesita ganarse el apoyo de los socialistas sin alienar a los conservadores, dijo el viernes que ‌ya no recortará una rebaja fiscal sobre las pensiones, y ⁠que una prestación mensual de complemento de ⁠ingresos para los trabajadores con bajos ingresos aumentará en unos 50 euros al mes para 3 millones de hogares.

Se ampliarán las comidas baratas para ‍los estudiantes en los comedores universitarios, y también se tomarán medidas para impulsar la vivienda asequible. Para ayudar a ⁠financiar estas medidas, se prorrogaría hasta 2026 ‌el impuesto de sociedades sobre las grandes empresas, que en principio solo duraría un año, y se recaudarían 8.000 millones de euros.

"Los anuncios del primer ministro nos permiten imaginar que no será necesario votar la moción de censura", dijo Vallaud, que lidera a los socialistas en ‌la Asamblea Nacional, ‌a Le Parisien en comentarios publicados el lunes.

La oficina de Lecornu dijo a finales de la semana pasada que era imposible aprobar un presupuesto por votación en el Parlamento, lo que significa que no tendrá más remedio que eludir al Parlamento, ​ya sea invocando poderes constitucionales especiales o aprobando el presupuesto por decreto.

Ambas opciones supondrían una moción de censura contra el Gobierno centrista, por lo que el apoyo de los socialistas es fundamental para su supervivencia.

Vallaud dijo que aún se necesitan "garantías" sobre la reintroducción de un impuesto sobre el patrimonio inmobiliario y la fiscalidad de los holdings para mejorar los niveles de déficit del país.

Lecornu repitió ‍el viernes que el déficit presupuestario no sería superior al 5% del PIB, y posiblemente inferior.

La portavoz del Gobierno, Maud Bregeon, dijo el domingo a Franceinfo que los ministros del Gabinete se reunirán el lunes para debatir las posibilidades de sacar adelante el presupuesto sin someterlo a votación en el ​Parlamento.

"La buena noticia es que la perspectiva de elecciones legislativas anticipadas se aleja, y el Gobierno debería mantenerse por el momento", señalaron los analistas de ING en ​una nota el domingo.

"Sin embargo, el presupuesto final está lejos de ser favorable a las empresas, y es probable que los aumentos ⁠de impuestos pesen sobre la inversión y la contratación en 2026, con un impacto negativo en el crecimiento económico".

(1 dólar = 0,8601 euros)

Con información de Reuters