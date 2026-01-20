Del fresco al calor: el clima para hoy martes 20 de enero 2026 en Santa Fe y Rosario

El clima vuelve a ser protagonista este martes 20 de enero de 2026 en Santa Fe y Rosario. En pleno verano, las dos principales ciudades de la provincia atraviesan jornadas de calor sostenido, sin precipitaciones en el horizonte inmediato y con una amplitud térmica marcada entre la mañana y la tarde.

De acuerdo al pronóstico difundido en las últimas horas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el escenario se mantiene estable, con predominio de sol y nubosidad variable, ideal para actividades al aire libre, aunque con recomendaciones básicas frente a las altas temperaturas.

Este tipo de jornadas responde a un patrón climático clásico del Litoral argentino en enero, mes históricamente asociado a altas temperaturas, baja inestabilidad y escasas precipitaciones en períodos dominados por sistemas de alta presión. Los especialistas advierten que estas condiciones pueden extenderse varios días, lo que eleva el consumo eléctrico y el riesgo de golpes de calor.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Rosario para este martes 20 de enero 2026

En la ciudad de la bandera, el martes 20 se presenta con una temperatura mínima de 16° y una máxima de 29°. Durante la mañana, el termómetro se moverá entre los 7 y 12 grados, con cielo algo nublado, mientras que hacia la tarde el calor se hará sentir con fuerza, al alcanzar los 29 grados bajo un sol predominante.

La noche traerá algo de alivio térmico, con valores cercanos a los 24 grados, sin probabilidad de lluvias (0%) durante toda la jornada. El viento será leve, con direcciones variables, un dato clave para la sensación térmica.

Pronóstico de Rosario.

Los detalles del pronóstico del tiempo en Santa Fe para este martes

En la capital provincial, el panorama es muy similar, aunque con registros levemente más altos. Para hoy se espera una mínima de 17° y una máxima de 29°. La mañana arrancará fresca, con temperaturas entre 7 y 12 grados, pero el ascenso térmico será rápido. Durante la tarde, el termómetro alcanzará los 29 grados, con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias nula. Por la noche, las marcas descenderán hasta los 22 grados, manteniendo condiciones estables.

Pronóstico de Santa Fe.

Las recomendaciones del SMN por el intenso calor en Santa Fe y Rosario