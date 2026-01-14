La traza de 19,8 kilómetros permitirá reemplazar la actual vía de comunicación de ripio que conecta con la Ruta Nacional 8

El Gobierno de la provincia de Santa Fe rubricó el acta de inicio de obra de asfalto de la Ruta Nacional 33 en el tramo que une a las localidades de Venado Tuerto con San Francisco.

La traza de 19,8 kilómetros permitirá reemplazar la actual vía de comunicación de ripio que conecta con la Ruta Nacional 8 y que, históricamente, provocó problemas de transitabilidad, especialmente en días de lluvia.

“Esta obra, que también es impulsada por el gobernador Maximiliano Pullaro, probablemente sea la que marque un antes y después en los 136 años de la localidad. Muchas generaciones pasaron y finalmente hoy, tras pelearla y pelearla como lo hizo Ignacio Freytes desde el primer día que fue elegido presidente comunal; llegará el asfalto. A partir de la nueva ruta pavimentada San Francisco inicia una etapa de crecimiento pleno”, destacó el ministro de Obras Públicas santafesino, Lisandro Enrico.

¿Cómo será la obra de asfalto de la Ruta Nacional 33?

La obra de asfalto de la Ruta Nacional 33 comprenderá una extensión de 19,8 kilómetros. Esta semana comenzaron los trabajos previos y dentro de una quincena se procederá con la colocación de las primeras alcantarillas sobre la traza de la ruta 7-S:

“Hoy esto empieza a cambiar y va a ser una realidad. Vamos a estar cortando la cinta en unos meses y les va a cambiar la vida, no sólo a ustedes, los habitantes de San Francisco, sino a toda la región”, especificó la senadora provincial Leticia Di Gregorio, quien participó del acto de rúbrica del documento efectivizado el sábado.

La Ruta Nacional 33 forma parte de unas de las obras que la Casa Rosada interrumpió en 2025. En mayo el Ejecutivo nacional había dejado sin efecto los contratos de licitación de mantenimiento, en consonancia con las resoluciones que dieron paso al cierre de Vialidad Nacional.

Desde la carteta de Infraestructura santefesina calificaron la medida de "intempestiva". "No sólo desoye fallos judiciales que obligaban a avanzar con las obras, sino que deja sin efecto intervenciones fundamentales en corredores donde se juega la vida de miles de santafesinos”, fustigaron.