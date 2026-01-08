El presidente comunal de Villa Guillermina, Roque Chávez, dio más precisiones acerca de la posibilidad de que las obras en la Ruta Provincial N° 30 sea tenida en cuenta para su pavimentación.

En diálogo con Radio Amanecer, el mandatario de la localidad del norte de Santa Fe calificó a la obra anexada al Presupuesto 2026 de ser "largamente esperada" y de "enorme importancia" para la región.

“Nunca hay que detenerse y hay que continuar. A veces los planetas se alinean y las posibilidades se acercan”, puntualizó Chávez, quien además remarcó que la gestión fue producto de un proceso largo y duradero en el tiempo.

¿Qué se sabe de la pavimentación de la Ruta Provincial N° 30?

Roque Chávez insistió en que la pavimentación de la Ruta Provincial N° 30 permitiría mejorar la logística, reducir costos y acercar rápidamente los productos al río Paraná y a las opciones portuarias, haciendo al sistema más rentable y competitivo.

La traza que se extiende desde Villa Guillermina, conectando con la Ruta Nacional 11, pasando por Los Amores y Gato Colorado, y enlazando finalmente con la Ruta Nacional 95, recorre aproximadamente 200 kilómetros. Cruza de este a oeste el norte de Santa Fe, uniendo además con el sur del Chaco y el este de Santiago del Estero.

Durante la entrevista con Radio Amanecer, el mandatario local vinculó la obra con otras inversiones estratégicas, como el fortalecimiento de la hidrovía Paraguay-Paraná y el desarrollo del Puerto junto a otros históricos de la cuenca forestal. También, remarcó que un puerto necesita volumen constante de producción para funcionar plenamente, escenario que dichos trabajos permitiría canalizar no solo la producción local, sino también la del este santiagueño y el sur chaqueño.

“Por primera vez vemos una conjunción de fuerzas políticas y prácticamente sin oposición. Ojalá esto se concrete, porque servirá para el arraigo, el desarrollo productivo y para hacer un norte grande, fortaleciendo también nuestra identidad”, cerró Chávez.