En el marco de su viaje a Suiza, el presidente Javier Milei preparó su discurso para el Foro Económico Mundial de Davos, donde buscará aprovechar la ocasión para mostrarse como referente de la derecha global, difundir su agenda "anti-woke" y mantener reuniones con líderes de Estado, económicos y de empresas multinacionales. En el viaje buscará encontrarse con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y afianzar vínculo tras el ataque a Venezuela. Seguí el minuto a minuto de las medidas del Gobierno en El Destape.
Con Milei con el foco en Davos, el Gobierno sigue negociando por la reforma laboral
Las últimas noticias de Javier Milei presidente. Seguí el minuto a minuto del gobierno de La Libertad Avanza.
El ministro del Interior, Diego Santilli, avanza con sus reuniones con gobernadores y este lunes será recibido en Salta por Gustavo Sáenz.
Del encuentro participarán también varios funcionarios locales, como el secretario del Interior, Gustavo Coria, y asesores de esa cartera.
El miércoles, Santilli, en tanto, partirá rumbo a Neuquén para reunirse con Rolando “Rolo” Figueroa y cerrará la semana en Entre Ríos con Rogelio Frigerio.
Milei viaja a Davos con la expectativa de volver a encontrarse con Trump
Javier Milei inicia esta semana una de las giras más determinantes de su gestión, con el viaje a Davos, Suiza, para participar de la cumbre que reúne a la élite financiera global entre el 19 y el 23 de enero.
La misión presidencial tiene un doble objetivo: presentar a la Argentina como un destino seguro para el capital internacional y profundizar su batalla cultural contra el colectivismo, en un escenario donde compartirá protagonismo con líderes de la talla de Donald Trump.
La agenda de Milei en Davos
El momento central de la gira de Javier Milei en Davos tendrá lugar el miércoles a las 11:45 (hora argentina), cuando suba al estrado principal. Se espera una exposición de 30 minutos donde el libertario ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda “woke” y los movimientos de izquierda.
Sin embargo, el foco también estará puesto en los pasillos del Foro. Persiste una fuerte expectativa por una posible reunión bilateral, o al menos un encuentro informal, con Donald Trump.
El cruce entre ambos mandatarios se daría en un clima de alta volatilidad internacional, marcado por el reciente operativo estadounidense en Venezuela que culminó con la captura de Nicolás Maduro y la escalada de tensiones en Irán.
Más allá de la retórica política, la agenda del miércoles incluye una maratón de reuniones privadas con los máximos referentes del sistema financiero global.
Milei tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs). También se sumarán a la mesa Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander).
La presentación del mandatario argentino ocurre apenas días después de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un activo que Milei llevará bajo el brazo para negociar con los inversores.
No obstante, el foro no estará exento de temas espinosos de la agenda de Trump, como sus planes respecto a la anexión de Groenlandia, lo que añade una capa extra de complejidad diplomática a una cumbre que definirá gran parte de la relación de la Argentina con el mundo para el resto del año.
Efecto Milei: el consumo de combustibles cayó 10% durante noviembre
Las ventas en la provincia registraron una baja interanual significativa y acumulan siete meses consecutivos en descenso, en un contexto marcado por aumentos sostenidos.
El consumo de combustibles en la provincia de La Rioja mostró una caída interanual del 10% durante noviembre con respecto al mismo mes del 2024, lo que consolida una tendencia negativa que ya se extiende por siete meses consecutivos según los datos del informe mensual de la Secretaría de Energía de la Nación.
El Presidente participará de su tercera edición del Foro Económico Mundia en esa ciudad suiza. Cuándo será su discurso.
El presidente, Javier Milei, ultimaba los detalles para partir este domingo al Foro Económico Mundial (Foro de Davos), en Suiza, donde dará un nuevo discurso el próximo miércoles, tal como hizo en los dos años previos.