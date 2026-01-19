Milei se va a Suiza confiado en que la reforma laboral sale y sin cambiar una coma

El Gobierno empieza a dar los primeros pasos en las negociaciones finales para intentar sacar la reforma laboral en febrero. Javier Milei viaja al Foro de Davos en Suiza con la certeza de que obtendrá la ley y pretende que sea sin realizar ninguna modificación. El Presidente dejó como delegados a los Menem (Martín y "Lule"), Diego Santilli y Patricia Bullrich como encargados, con la coordinación del jefe de Gabinete Manuel Adorni.

En Casa Rosada, este lunes fueron tajantes sobre la posibilidad de hacer cambios a la ley: "No hay ninguna chance. No vamos a cambiar ni a tocar nada. Sale así", le dijo a El Destape una de las personas más importantes del Gobierno.

Hay un capítulo sobre Ganancias a las sociedades (a las grandes empresas) que genera discordia en las provincias, que acusan que sufrirán con esta nueva norma un recorte de más de 1000 millones de pesos anuales en coparticipación. Es parte de los remos que oyeron y oirán los oídos del ministro de Interior ante los líderes provinciales. Santilli estuvo hoy con el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz. "Se mostró a favor de acompañar la ley de modernización laboral y, de hecho, lo dejó en claro con una declaración pública en sus redes sociales, donde anticipó su apoyo", dejó trascender a El Destape el entorno del "Colo".

Los aliados pretenden mostrar apoyo público pero con reclamos por lo bajo, por ahora. Uno de ellos es las pérdidas de ingresos que podrían sufrir las arcas provinciales. Santilli igualmente es optimista. "Con Sáenz, ya son cuatro los gobernadores que se manifestaron dispuestos a acompañar el tratamiento de la ley, lo que representa un respaldo político relevante para avanzar con la iniciativa", dijeron a su alrededor.

Es parte del ánimo actual del Gobierno sobre la reforma laboral. Lo definió así un operador libertario. "Estamos prudentemente optimistas", le respondió a este portal.

Otra fuente de Casa Rosada también compartió el mismo pronóstico. "Va a salir. Estamos tranquilos", dijo sobre el debate que se viene en febrero. Este lunes, Milei convocó a extraordinarias para todo febrero. El Gobierno pretende de máxima sacar la ley completa. De mínima espera hablar tenido media sanción en el Senado y dejar para las sesiones ordinarias el debate en Diputados.

Quien quedó afuera por ahora de la rosca para sacar esta ley es Santiago Caputo. Quienes lo frecuentan y consultan sobre el tema aseguran que el asesor de Milei afirma: "No estoy en tema, pregunten en el otro pasillo", en referencia al sector de Balcarce 50 donde habitan los Menem.

Desde el entorno del asesor hicieron saber igualmente que cuando haga falta ayuda y sea necesario, Caputo estará para formar parte del equipo negociador para obtener los votos para la ley.

Milei parte esta noche hacia Davos con una buena noticia reciente: Donald Trump convocó al lanzamiento de Junta de Paz en Suiza. Se espera que participe el mandatario argentino. Se volverá a encontrar con su par de Estados Unidos en medio de la escalada del norteamericano contra Venezuela y Groenlandia.

En el Gobierno ya adelantaron que no saben si podrán cumplir con los 1.000 millones de dólares que pide Trump para ser parte del selecto grupo "por la paz" que quiere ser una suerte de ONU de derecha. "Por ahora no vemos de dónde vayamos a sacar esa plata para pagar", dijo una fuente a El Destape. Si Argentina no llegara a abonar debería abandonar el grupo en tres años.