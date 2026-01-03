El resultado de la motosierra: el consumo real en los supermercados se desplomó un 15,7% en La Rioja

El consumo real en los supermercados de La Rioja registró una caída del 15,7% en octubre, pese a que la facturación mostró un incremento nominal interanual del 15,4%. La diferencia entre ese crecimiento y la inflación del mismo período, que alcanzó el 31,1% en la región del NOA, lo que evidenció una marcada pérdida del poder de compra de los consumidores gracias a las políticas económicas nacionales, adoptadas por el presidente Javier Milei.

En el décimo mes del año, las ventas en las góndolas crecieron un 15,4% en comparación con octubre de 2024, pero ese aumento quedó casi 16 puntos porcentuales por debajo del proceso inflacionario. En términos reales, el resultado fue un desplome del consumo del 15,7% en la provincia.

De acuerdo con las cifras difundidas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), la facturación total de los supermercados en La Rioja superó los 10.325 millones de pesos durante octubre. Este dato corresponde al último informe disponible del organismo estadístico nacional sobre el sector.

Un año difícil para el comercio

La información surge de la Encuesta de Supermercados que elabora mensualmente el INDEC, a partir del relevamiento de empresas del rubro que cuentan con al menos una boca de expendio con una superficie de ventas superior a los 300 metros cuadrados.

En comparación con el desempeño a nivel nacional, el comportamiento del consumo en la provincia fue más débil. En todo el país, las operaciones en supermercados crecieron un 27,8% interanual en octubre, lo que implica que las compras en La Rioja quedaron un 13,6% por debajo de la media nacional.

En el caso provincial, el relevamiento se realizó en los 16 supermercados más grandes, entre cadenas nacionales y locales, donde se contabilizaron 320.677 operaciones durante el mes analizado. El ticket promedio de compra fue de 32.198 pesos, lo que refleja el nivel de gasto por operación en un contexto de fuerte presión inflacionaria y caída del consumo real.

Críticas al presupuesto nacional

La senadora riojana Florencia López cuestionó con dureza la reciente aprobación del Presupuesto nacional, y denunció que el Gobierno nacional no gestiona a través del diálogo, sino mediante la coacción y el incentivo económico. Según la legisladora, el Ejecutivo utilizó la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN) como una herramienta de presión, lo que acelera el giro de fondos a provincias específicas justo antes de la votación para garantizarse los apoyos legislativos necesarios.

López subrayó que esta metodología de "la billetera o el látigo" es una práctica recurrente que reemplaza el consenso democrático por una negociación de conveniencia financiera. Asimismo, la senadora vinculó este accionar con los antecedentes de la Ley Bases, la cual calificó como el inicio de un ajuste perjudicial para la economía local, el empleo y las pymes.

Para López, el discurso oficial sobre la estabilidad económica es un relato que intenta ocultar una crisis profunda, marcada por la falta de reservas en el Banco Central y un impacto negativo directo en el consumo y las tarifas. Criticó además a los legisladores provinciales que acompañaron estas medidas, y advirtió que el presupuesto actual replica un esquema de ajuste deliberado contra las provincias mientras se ignora el daño social y productivo acumulado.