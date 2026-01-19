Santilli sumó el apoyo de Saénz y continúa su gira buscando los votos de los gobernadores para la reforma laboral

El ministro del Interior, Diego Santilli, se llevó de Salta el apoyo del gobernador Gustavo Sáenz para la reforma laboral, que el oficialismo quiere sancionar en febrero, y el miércoles se reunirá con el mandatario de Neuquén, Rolando Figueroa.

En un comunicado oficial, el Gobierno indicó que el ministro y el gobernador "coincidieron en la necesidad de que se apruebe la reforma laboral". "Sáenz manifestó estar dispuesto a encontrar los consensos necesarios para avanzar en una 'modernización de la legislación laboral que permita hacer crecer el empleo y beneficie a todas las provincias', siguió el Gobierno, que agregó que Sáenz dijo: "No hay que tenerle miedo al cambio ni a avanzar. Son leyes viejas que hay que ir cambiando”.

Por su parte, Diego Santilli expresó: "Ningún gobernador puede estar en contra de una ley que busca generar empleo privado, aumentar la productividad y las inversiones para las provincias y la Argentina".

Qué dijo Gustavo Sáenz tras la reunión

Por su parte, el gobernador salteño publicó un comunicado en sus redes sociales. "Recibí en Salta al ministro del Interior de la Nación, Diego Santilli, en una reunión de trabajo en la que conversamos sobre los desafíos y prioridades de nuestra provincia y del Norte argentino", comenzó.

"Defender a Salta es poner sobre la mesa lo que nuestra gente necesita. En ese sentido, solicité el avance y la finalización de obras viales y de infraestructura estratégica, de competencia nacional, fundamentales para la conectividad y el desarrollo", siguió Sáenz y continuó: "También planteé la necesidad de una mirada federal que acompañe el crecimiento productivo, la inversión y el trabajo, entendiendo que cuando las provincias crecen, también crece el país".

Por último, el gobernador de la provincia de Salta concluyó: "Creo en el diálogo, en el trabajo conjunto y en la construcción de consensos. Con responsabilidad y compromiso, seguimos gestionando para que Salta tenga el lugar que merece".