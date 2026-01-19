Milei en Davos: reuniones con CEOs y la esperanza de verse con Trump

El presidente Javier Milei empieza una semana de alto voltaje político con la gira a Davos, Suiza, donde participará de la cumbre que reúne a la élite financiera global entre el 19 y el 23 de enero. La última vez que Milei asistió a ese foro dio un duro discurso contra la "ideología woke" e hizo una férrea defensa del libro mercado. A diferencia del año pasado, esta vez Milei compartirá foro con el presidente de Estados Unidos Donald Trump de quien se espera que marque la agenda de los gobiernos de de derecha, aunque según dijeron fuentes de la Casa Blanca a AFP Trump dedicará gran parte de su discurso a atender al frente interno, con posibles anuncios económicos.

Milei partirá este lunes a las 21 con destino a Zurich, a donde llegará el martes a las 14 (hora argentina) para tener un primer encuentro con el empresario británico Maurice Ostro. El momento central de la gira será el discurso que dará en Davos, este miércoles a las 11:45 (hora argentina) que está previsto que no dure más de 30 minutos. Según indicó Noticias Argentinas, en su discurso Milei ratificará su alineamiento geopolítico con los Estados Unidos, defenderá la apertura comercial irrestricta y lanzará duras críticas contra la denominada agenda “woke” y los movimientos de izquierda. Sin embargo, el foco también estará puesto en los pasillos del Foro dado que el Presidente buscará tener una reunión bilateral, o al menos un encuentro informal, con su par de Estados Unidos Donald Trump.

En las últimas horas varios medios estadounidenses se hicieron eco de una carta que habría mandado la Casa Blanca a los más de 60 países invitados a integrar la Junta por la Paz en Gaza para que firmen su adhesión el próximo jueves a las 10.30 (hora local). Es a la misma hora que Milei tiene pautadas dos entrevistas: una con la agencia de noticias Bloomberg y otra con la Editora en Jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. El Gobierno aún no confirmó si aceptará la invitación de Trump pero en Estados Unidos esperan que lo haga. Sin dudas, cualquier encuentro oficial o extraoficial con de líderes mundiales con Trump estará signado por un clima de alta volatilidad internacional después de la invasión a Venezuela y por las recientes amenazas contra Irán y Groenlandia.

Carta de invitación de Trump para firmar la Junta por la Paz

Además del discurso oficial, la agenda del miércoles incluye reuniones privadas con referentes del sistema financiero global, como con el CEO's de Bancos Globales (a las 11.30 hora local). Más temprano a las 10:05, Milei saludará al presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin para después participar a las 10:15 de la reunión Country Strategy Dialogue on Argentina.

Milei tiene previsto sentarse cara a cara con figuras como Jamie Dimon (JP Morgan), Larry Fink (BlackRock) y David Solomon (Goldman Sachs). También se sumarán a la mesa Brian Moynihan (Bank of America) y los líderes de las principales entidades españolas, Onur Genç (BBVA) y Héctor Grisi (Santander), según indicó Noticias Argentinas.

La presentación del mandatario argentino ocurre apenas días después de la firma del histórico acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, un activo que Milei llevará bajo el brazo para negociar con los inversores.