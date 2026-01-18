Efecto Milei: el consumo de combustibles cayó 10% durante noviembre en La Rioja

El consumo de combustibles en la provincia de La Rioja mostró una caída interanual del 10% durante noviembre con respecto al mismo mes del 2024, lo que consolida una tendencia negativa que ya se extiende por siete meses consecutivos según los datos del informe mensual de la Secretaría de Energía de la Nación.

De acuerdo al relevamiento oficial, en noviembre se comercializaron 11.210 metros cúbicos de combustibles entre gasoil y naftas en las estaciones de servicio locales. En el mismo mes de 2024, el volumen vendido había alcanzado los 12.451 metros cúbicos, lo que evidencia una disminución significativa en la demanda.

El retroceso se observó tanto en el gasoil como en las naftas. En términos interanuales, el gasoil registró una baja del 8,9%, mientras que las naftas mostraron una contracción aún mayor, del 10,7%. La merma sostenida en el consumo se vincula principalmente a los incrementos constantes en los precios de los combustibles líquidos.

Una crisis nacional que afecta al consumo

A lo largo de 2025, en La Rioja, las naftas y el gasoil acumularon un aumento del 47,5%, con ajustes que en algunos períodos se produjeron incluso de manera semanal. El informe también detalla la composición de las ventas. Del total de combustible despachado en noviembre, el 59,8% correspondió a naftas, con un volumen de 6.710 metros cúbicos, mientras que el 40,2% restante fue gasoil, que alcanza los 4.500 metros cúbicos.

En el segmento del gasoil, se comercializaron 2.167 metros cúbicos de gasoil común y 2.333 metros cúbicos de gasoil ultra. En cuanto a las naftas, el consumo se distribuyó entre 5.118 metros cúbicos de nafta súper y 1.592 metros cúbicos de nafta ultra.

Si se analiza la variación mensual, noviembre también cerró con números negativos. El consumo total descendió un 1,3% en comparación con octubre. En ese período, los despachos de gasoil mostraron un crecimiento del 15,7%, pero este incremento no logró compensar la fuerte caída del 10,1% registrada en las ventas de naftas, que terminó de empujar el balance general a la baja.

Inflación en el NOA

El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC) informó que la región del Noroeste Argentino (NOA) cerró diciembre de 2025 con una inflación del 2,6%, una cifra ligeramente inferior al promedio nacional del 2,8%. Durante el último mes del año, los incrementos estuvieron liderados por el sector de Transporte con un 4,6%, seguido por Alimentos y bebidas no alcohólicas con un 3,5% y Comunicación con un 2,8%. En contraste, los rubros que mostraron mayor estabilidad fueron Prendas de vestir, Recreación y Educación, todos con variaciones del 1% o menos.

Al analizar el balance anual acumulado desde diciembre de 2024, la división de Educación encabezó las subas con un 76,5%, seguida por Restaurantes y hoteles y el sector de Vivienda y servicios básicos. En el segmento alimenticio, el impacto más severo durante el 2025 se sintió en Carnes y derivados, con un aumento del 55,5%, y en Frutas, que alcanzaron el 46,5%. Por el contrario, los productos que menos afectaron el bolsillo de los consumidores de la región fueron las verduras y los lácteos, que presentaron los incrementos más bajos del periodo.