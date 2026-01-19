Banfield vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 1 del Apertura

Por la fecha 1 del Apertura, Huracán y Banfield se enfrentan el jueves 22 de enero desde las 20:00 (hora Argentina), en el estadio el Lencho.

De los 5 anteriores partidos disputados se muestra un historial donde sobresale el conjunto visitante, que cuenta con 3 triunfos y 2 encuentros empatados. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 4 de octubre, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Clausura 2025, y Huracán sacó un triunfo, con un marcador 1 a 0.





Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Sarmiento: 29 de enero - 21:30 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Estudiantes (RC): 3 de febrero - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs Belgrano: 7 de febrero - 22:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Racing Club: 14 de febrero - 17:30 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Newell`s: 21 de febrero - 17:00 (hora Argentina)

Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Apertura

Fecha 2: vs Independiente Riv. (M): 27 de enero - 20:00 (hora Argentina)

Fecha 3: vs Atlético Tucumán: 31 de enero - 22:00 (hora Argentina)

Fecha 4: vs San Lorenzo: 8 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Fecha 5: vs Sarmiento: 14 de febrero - 19:45 (hora Argentina)

Fecha 6: vs Dep. Riestra: 21 de febrero - 19:15 (hora Argentina)

Horario Banfield y Huracán, según país