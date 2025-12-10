Una escapada distinta: el observatorio argentino donde podés alojarte bajo miles de estrellas

Así es el único observatorio del mundo que ofrece alojamiento a visitantes.

En plena cordillera sanjuanina, dentro del Parque Nacional El Leoncito, existe una rareza que coloca a la Argentina en el mapa mundial del turismo científico. Se trata de el Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO), el único observatorio profesional del planeta que permite alojamiento dentro de sus instalaciones. Un espacio donde conviven investigadores, telescopios de gran porte y visitantes que buscan dormir bajo uno de los cielos más puros del hemisferio sur.

Ubicado en Calingasta, a 2.550 metros de altura, el CASLEO es considerado el observatorio más importante del país. Opera desde 1986 y alberga su instrumento estrell, el Telescopio Jorge Sahade de 2,15 metros, el mayor telescopio óptico de la Argentina y uno de los más relevantes de Sudamérica. Su producción científica supera las 1200 publicaciones y representa un nodo clave en la astronomía regional.

Pero además de su rol científico, el complejo ofrece alojamiento, algo inusual para un centro de investigación. Sus instalaciones cuentan con capacidad para unas 20 personas, comedor, dormitorios y servicios adaptados a la vida en altura. Visitantes, investigadores y personal conviven en un mismo predio que, por ley, está protegido de cualquier contaminación lumínica.

Un cielo único en el planeta

La ubicación del CASLEO no es casual. El Parque Nacional El Leoncito, el único parque nacional creado específicamente para proteger un cielo, garantiza condiciones ambientales excepcionales. Entre 250 y 300 noches despejadas por año, atmósfera extremadamente seca y un entorno natural donde prácticamente no existe luz artificial. Estas características lo sitúan entre los mejores sitios del mundo para la observación astronómica.

La calidad del cielo es tan extraordinaria que en sus noches más limpias la Vía Láctea no necesita adaptación ocular ya que aparece como una franja luminosa que atraviesa el horizonte de cordillera a cordillera.

Complejo Astronómico El Leoncito (CASLEO).

El observatorio ofrece visitas guiadas diurnas y nocturnas que permiten recorrer las cúpulas, conocer el manejo de los instrumentos y observar el cielo con telescopios más pequeños adaptados al público general. En los últimos años, sus programas nocturnos con cena y pernocte se volvieron una experiencia buscada por viajeros, fotógrafos y aficionados a la astronomía.

Acceder al complejo requiere circular por la Ruta Nacional 149 y el camino de montaña que conduce al parque, una zona que también es conocida por sus imponentes paisajes andinos y por actividades como senderismo, mountain bike y observación de fauna.