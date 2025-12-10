Qué es de la vida de Félix Orode, nigeriano que jugó en San Lorenzo.

Félix Orode sorprendió a todo el fútbol argentino cuando fue refuerzo de San Lorenzo en el 2009, durante la gestión de Rafael Savino como presidente. El delantero nigeriano, que actualmente tiene 35 años, fue contratado igualmente gracias a la intermediación determinante de Marcelo Tinelli, quien en aquel entonces aportaba económicamente a la institución a pesar de que no era dirigente.

Orode fue dirigido por Diego "Cholo" Simeone y luego tuvo una amplia experiencia en el Ascenso, ya que también vistió las camisetas de Nueva Chicago, Comisión de Actividades Infantiles (CAI), Excursionistas, Luján, Comunicaciones, Sportivo Barracas, Defensores de Pronunciamiento y Central Ballester. Nacido en Lagos (Nigeria) el 28 de julio de 1990, apenas llegó a la Argentina fue presentado en el club de Boedo y se enamoró rápidamente del mismo. El atacante africano se adaptó rápidamente a la tradición y a las costumbres albicelestes, por lo que su presencia a puro carisma en el día a día de los entrenamientos del "Ciclón" significó algo diferente en un momento positivo de la institución, que había sido campeona en el 2007 y había disputado un triangular final por el título en diciembre del 2008.

Félix Orode, el nigeriano que dejó algo distinto en San Lorenzo y en el fútbol argentino

La infancia en su país natal fue dentro de una familia humilde, unida y muy religiosa junto a su hermano Vincent, a quien quiere como un padre. Fue el quinto de sexto hijos, fue criado por una madre que siempre lo incentivó a cumplir sus sueños, con la promesa de nunca abandonar los estudios. Ya la "rompía" de chico, pasó por las Selecciones juveniles de Nigeria y arribó a Buenos Aires con apenas 18 años.

"La verdad que en Nigeria no se ve nada del fútbol argentino, sólo se conoce a la Selección. Nadie sabe nada de ningún Boca Juniors, ni River Plate ni San Lorenzo", repasó el protagonista. "Me acuerdo que cuando me llamaron para ir a San Lorenzo, lo primero que vi fue lo largo que era el viaje, le dije a mi mamá que no sabía si iba a poder, pero ella me dio la fuerza para hacerlo, me dio su bendición", reconoció el protagonista durante la entrevista con Bolavip.

Acerca de sus inicios en el fútbol, Orode rememoró: "Después de jugar ese torneo que te conté fue que apareció un equipo que se llama Mighty Jets. De mi casa a ese lugar hay como cinco horas de viaje. Cuando me vino ese equipo a buscarme yo tenía 14 años y mi mamá me dijo que quería que sea futbolista, pero que estudie y yo cumplí con ella. No pensé que me iba a tocar jugar en Primera porque era muy chico". Además, detalló: "Hubo un clásico y el técnico me llevó al banco, pero ni pensé que me iba a poner. El partido iba 0 a 0, faltaban pocos minutos, entré e hice el gol con el que ganamos, me acuerdo que lo terminé gritando con los hinchas, la cancha llena, fue una locura. Ese día yo no tenía plata ni comida, pero después del partido me acuerdo que me dieron de todo, frutas, plata, comida y yo le mandé todo a mi mamá, ja".

Sobre su sorpresivo arribo a San Lorenzo en el 2009, el nigeriano contó: "Uh, fue todo muy raro. Yo estaba en España y hablaba un poco de catalán, porque el equipo era de Cataluña, no entendía mucho el español. Me acuerdo que estaba en mi casa en Nigeria, me llaman desde un número desconocido y me empezaron a hablar en español, pero hablaba muy rápido y corté. Me volvió a llamar y cuando atiendo empiezo a hablar en inglés y me dice que era mi traductor, ja". "No entendía nada, por qué iba a tener traductor y ahí me dice que estaba todo arreglado para llegar a San Lorenzo, pero yo me enojé un poco porque todo lo había hecho mi representante sin avisarme, creo que me tendrían que haber avisado", se sinceró entre risas.

Apenas recaló en Buenos Aires, Orode debió acostumbrarse a varias situaciones locales: "Llegué y me acuerdo que había un viento impresionante. Encima llegué y la gente estaba con barbijo porque justo estaba esa enfermedad (la gripe porcina). Más allá de eso, me gustó mucho Buenos Aires, la gente fue muy amable siempre". "La comida me costó un poco, me acuerdo que los primeros tres meses comía bife con arroz, porque mi traductor no me daba a elegir, ja. En Nigeria se come muy diferente", admitió quien había brillado en la Sub 17 de su país.

Al margen de que dijo que le dieron una "gran bienvenida" en Boedo, Félix recordó el debut, nada menos que en un clásico ante Huracán como visitante, con la victoria azulgrana por 2-0: "Venía sin jugar porque el pase tardó en llegar, el equipo estaba armado. Jugué un par de partidos en Reserva y me fue bien, me acuerdo que me habla Nelson Vivas y me dijo que me iban a empezar a llevar al banco, la gente pedía por mí". "Le dije que quería jugar, entonces me llevan contra Huracán y no sabía si iba a entrar, pero me terminan poniendo faltando pocos minutos y me acuerdo que lo disfruté mucho. Ese día casi meto un gol, me la atajó Monzón, pero después di una asistencia y ganamos 2 a 0", profundizó.

Por último sobre su carrera en sí, el africano sentenció en el 2024: "Me fui a Chicago y un poco me costó, pasé por varios equipos del Ascenso, estuve en la CAI, en Excursionistas, en Sacachispas y varios clubes más. Estoy muy contento porque en todos los clubes que me tocó jugar pude dejar una linda huella, para mí es fundamental. Hoy sigo jugando en la liga de Bolívar en un club que se llama Bull Dog, hoy tengo 34 años y me siento como si tuviese 20 años porque me cuido mucho".