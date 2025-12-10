Así fue la temporada de River y Boca: cuál fue peor en el fútbol argentino

River se quedó con el clásico en el Monumental y Boca con el de la Bombonera

Por las expectativas, lo que representan, el dinero que disponen y la calidad de jugadores que posee es posible señalar que la temporada 2025 tanto de Boca como de River fue una que no quedará guardada en la memoria de los hinchas. Sin embargo, hay un pequeño detalle que permite establecer que uno de los dos culminará el mes de diciembre con una pequeña alegría. Una que no le habilita para grandes festejos porque existe la obligación de mejorar de cara al próximo año.

Lo primero a mencionar es que ninguno de los dos equipos pudo consagrarse campeón, debido a que no lograron alcanzar la final de los torneos Apertura y Clausura, mucho menos de la Copa Argentina. En el caso del "Millonario" es necesario agregar que disputó la Supercopa Internacional frente a Talleres de Córdoba y fue derrotado en disparos desde el punto penal. Un hecho que le dio al conjunto cordobés la posibilidad de romper una racha sin títulos nacionales y que comenzó a poner en duda la figura de Marcelo Gallardo tras su regreso. Tan regular fue la campaña que cada uno se quedó con un clásico.

River se quedó con el clásico en el Monumental y Boca con el de la Bombonera

Mientras que en el plano internacional tampoco hubo grandes alegrías, debido a que River y Boca no pudieron superar la fase de grupos del Mundial de Clubes. El Xeneize le hizo frente a los europeos, pero perdió contra un equipo de Oceanía que en su plantel contaba con un docente. Al Millonario le fue bien en el debut pero se despidió contra el Inter de Italia dejando una imagen bastante opaca. Lo mismo sucedió en la Copa Libertadores que fue superado de gran manera por Palmeiras. En tanto que el conjunto de La Ribera quedó eliminado en la Bombonera en la segunda instancia del repechaje ante Alianza Lima de "Pipo" Gorosito.

En lo respecta a materia de refuerzos, Boca hizo una gran apuesta al contratar a Alan Velasco por una cifra que rondó los 10 millones de dólares pero no logró nunca estar a altura de semejante inversión. De hecho, su presencia en cancha fue repudiada por los hinchas al ver que Claudio Úbeda lo utilizó pensando en que podría generar algo distinto frente a Racing. Por el lado de River, el enojo está con Kevin Castaño y Sebastián Driussi que demandaron poco más de 30 millones de la divisas y no mostraron jerarquía.

No obstante, hay una manera de definir al ganador en una temporada muy mala. El Xeneize logró clasificarse a la Copa Libertadores, pero tiene como contrapartida que nunca ganó un título desde que Juan Román Riquelme fue elegido como presidente por el voto de los socios. Mientras que el "Millonario" se tendrá que conformar con disputar la Copa Sudamericana, debido a que su cosecha de puntos en el año no fue para nada buena.

¿Cambia de entrenador?

En River la continuidad de Marcelo Gallardo se encuentra asegurada por una temporada. De hecho, se conoció que el entrenador ya firmó la extensión del vínculo y que seguirá percibiendo el mismo salario a pesar del flojo desempeño del equipo. Mientras que la eliminación de Boca en el Torneo Clausura puso en duda que el ciclo de Claudio Úbeda tenga un nuevo episodio de cara a la temporada 2026.

Hay que recordar que el entrenador asumió de manera provisoria, pero que dispone de contrato hasta junio del próximo año. No obstante, la forma en la que el Xeneize se desempeñó ante Racing y el planteo elegido para conseguir la victoria son dos elementos para nada menores que se pusieron en proyección pensando en la Copa Libertadores. Es probable que con el paso de los días se termine de definir si continúa o Juan Román Riquelme va por otro perfil de técnico.