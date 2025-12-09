Formosa Brilla 2025: Insfrán inauguró el pesebre hiperrealista junto con las luces navideñas en la Costanera

El gobernador de Formosa, Gildo Insfrán, encabezó en la noche del lunes 8 de diciembre la habilitación de “Formosa Brilla 2025” en la Plaza de las Dos Banderas, sobre la Avenida Costanera “Vuelta Fermoza”, en la ciudad capital. El acto coincidió con el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen María y marcó el inicio formal de las celebraciones navideñas en la provincia.

El tradicional encendido incluyó el sistema lumínico del Paseo Costanero y de las plazoletas de la Avenida 25 de Mayo, así como la puesta en funcionamiento del pesebre hiperrealista y el gran árbol de Navidad. El pesebre, creado por el artista Fernando Pugliese, está compuesto por más de 124 figuras en tamaño real que recrean la escena del nacimiento de Jesús con un alto nivel de detalle.

La apertura del programa contó además con un componente artístico y cultural. El Coro Infanto Juvenil “Chiquita Milanese” y la orquesta ensamble de la Subsecretaría de Cultura interpretaron canciones navideñas y una selección de polkas en homenaje a la Virgen María. También se presentaron los talleres de arpa “Formar Arpegios”, guitarras “Cuerdas Formoseñas”, violín, bajo, bandoneón, producción musical, batería y percusión, que sumaron villancicos y piezas tradicionales al repertorio.

El dispositivo “Formosa Brilla” comprende una “lluvia de luces” sobre las copas y los troncos de los árboles de la Costanera, junto con alegorías y carteles luminosos instalados en puntos destacados de la ciudad, a lo largo de la Avenida 25 de Mayo y en edificios históricos. Según se indicó, la iniciativa tiene su réplica en diversas localidades del interior provincial, donde también se montan decoraciones y sistemas lumínicos especiales para las fiestas.

La historia detrás del pesebre más grande de Argentina

Se trata de una obra hiperrealista que, en la actualidad, está compuesta por 150 piezas en tamaño real y natural, que se encuentran integradas en una ambientación especial, con un moderno sistema lumínico, emplazado en la Plaza de las Banderas de la Costanera capitalina. Las distintas escenas y secuencias, que narran el nacimiento del Niño Jesús en Belén, son acompañadas por música y un relato sonoro.

Esta iniciativa fue impulsada por el mismísimo Papa Francisco, quien encomendó a Pugliese la misión de realizar pesebres en tamaño real en diferentes partes del mundo, con un sentido didáctico. El gobernador Gildo Insfrán, al conocer este pedido, encargó esta obra a Pugliese para la provincia, con el fin de difundir el mensaje del Sumo Pontífice.

"Hablando con el Gobernador de Formosa, se pensó en hacer un Pesebre Creciente: es decir, un pesebre que vaya creciendo hasta convertirse en el más grande del mundo, y hoy lo es", rememoró Pugliese años atrás. Cada año, el pesebre suma nuevas figuras: en el 2016, cuando fue inaugurado, contaba con 124 piezas, mientras que actualmente ya son 150. Otra característica a destacar es que el pesebre formoseño es el único pesebre en crecimiento cuyas piezas están modeladas en tamaño natural, lo que da cuenta de la proeza escultórica del artista.

Todos los años, el grupo Meraki, un equipo de restauradores y artesanos formoseños, se encarga de acondicionar el Pesebre Creciente para detener el paso del tiempo en sus más de 500 piezas. "Vinieron profesores de Buenos Aires, del estudio Pugliese, y nos capacitaron para seguir nosotros con la restauración cada año", explicó la coordinadora de la restauración actual, Victoria Fleitas.