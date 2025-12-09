Gallardo los esperaba y no los tendrá: los tres refuerzos frustrados para River

River Plate ya piensa en un 2026 en el que además de los torneos locales afrontará la Copa Sudamericana y tanto Marcelo Gallardo como la flamante dirigencia comandada por Stéfano Di Carlo trabajan en los refuerzos. Sin embargo, se encontraron con un problema que los complicó y tiene que ver con tres de los futbolistas que estaban en carpeta. De esta manera, el "Muñeco" deberá buscar otros nombres para suplir las bajas que tuvo en los últimos días.

Las salidas de Enzo Pérez, Ignacio "Nacho" Fernández, Gonzalo "Pity" Martínez, Milton Casco, Paulo Díaz y Miguel Borja obligaron al DT a comenzar con el plan de traer futbolistas para los puestos que ocupaban los mencionados. Uno de los sectores más frágiles del equipo en los últimos meses fue la defensa, pero el ataque también fue sumamente flojo. Ante esta situación, desde el cuerpo técnico apuntaron a dos laterales y un delantero que finalmente no arribarán más allá de la ilusión del técnico.

Los 3 refuerzos frustrados del River de Gallardo para el 2026

Luciano Gondou

El atacante con pasado en Sarmiento de Junín y Argentinos Juniors que también jugó en las inferiores del "Millonario" actualmente juega en Zenit de Rusia y tiene vínculo hasta mediados del 2028. Con la salida del "Colibrí", el DT no dudó en buscarlo pero el valor del mercado es el principal escollo. Lo cierto es que el club ruso pide 14 millones de euros y no está dispuesto a negociar un préstamo más allá de que el exrepresentante de la Selección Argentina Sub 20 no es titular indiscutido. Un detalle no menor es que desde el entorno del atacante no habían descartado que llegue a Núñez. Hasta el momento, el nacido en Rufino, Santa Fe, lleva 44 goles y 14 pases gol en 176 encuentros disputados

Luciano Gondou, uno de los apuntados por Marcelo Gallardo en River que no llegará en el mercado de pases

Kevin Amaro

El defensor uruguayo de 21 años comenzó a sonar fuerte en las paredes del Monumental cuando Fabricio Bustos sufrió una lesión. A su vez, es muy posible que el exhombre de Independiente sea otra de las bajas. Es jugador del Liverpool de su país y tiene contrato hasta octubre del 2028. Desde dicha institución dejaron en claro que quien lo quiera incorporar tendrá que pagar 10 millones de dólares por el 70% del pase, lo cual también significaría un problema para la nueva dirigencia. El lateral acumula 2 goles y 8 asistencias en un total de 86 partidos jugados.

Román Vega

El lateral surgido de Argentinos Juniors que juega en el Zenit de Rusia es otro de los más buscados por Gallardo de cara al mercado de pases. Claro que, desde su llegada al club este año no tuvo tanto rodaje y hace pocos días declaró que "sería lindo" jugar en River. Sin embargo, la institución en la que hoy se desempeña no quiere menos de los 9 millones de euros que le pagó al "Bicho" por el 90% del pase pero tampoco se sentaría a discutir un posible préstamo al conjunto de Núñez.

Ante esta situación, Di Carlo y el "Muñeco" apuntarían a Julio Soler, quien hoy juega en el Bournemouth de Inglaterra pero tiene pocos minutos en cancha. En cuanto a los números, Vega jugó 104 partidos a nivel clubes, marcó 2 goles y brindó 3 asistencias.