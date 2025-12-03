Jugó en River, le hizo goles a Boca y ahora apoyó al gobierno de Milei: "Soy partidario"

Pipino Cuevas se desentendió de la política y defendió al gobierno de Milei

Nelson "Pipino" Cuevas habló de la política argentina en su paso por ESPN F90 este miércoles 3 de diciembre con un breve mensaje de apoyo al gobierno de Javier Milei. Sin nombrar al mandatario, el exjugador de River Plate analizó el presente de nuestro país pero también se desentendió del tema aludiendo no estar preparado. Por supuesto, sus dichos no pasaron inadvertidos en el ciclo que conduce Sebastián "Pollo" Vignolo, aunque el propio conductor cambió rápidamente de tema.

El exhombre del "Millonario" que un año atrás compartió un momento con Karina Milei y Manuel Adorni, no sólo hizo referencia a sus ideales, sino también contó anécdotas de su paso por el conjunto de Núñez. Entre ellas, la amenaza de su madre a Ramón Díaz para que juegue o mismo la gestión para que firme contrato con el club después de ser parte de la Selección de Paraguay en el Sudamericano Sub 20 jugado en nuestro país. Igualmente, una de las declaraciones más llamativas fue acerca de la política argentina con una contradicción incluida.

La frase de Pipino Cuevas en ESPN sobre el gobierno de Milei

Ante la pregunta de Oscar Ruggeri sobre cómo ve a nuestro país, Cuevas no dudó y, aunque se contradijo, lanzó: "Actualmente está pasando un momento muy difícil por el hecho de que vino una persona que cambió toda la estructura. Yo soy partidario de él. Soy un emprendedor y me gusta mucho que la gente trabaje. En la Biblia dice 'con el sudor de tu frente ganarás el pan de cada día'. No podés vos premiarle a una persona que no esté trabajando. En el caso de ustedes, vienen a laburar acá. ¿O te gustaría estar en tu casa y que te paguen sin hacer nada?", esbozó el exjugador, pero rápidamente Vignolo cambió de tema dándole lugar a que les dé una "charla motivacional" a los integrantes del equipo de F90.

Antes de ello, el propio exhombre de River agregó que trata de "leer bastante", de prepararse pero que no está preparado para la política. "Pero Dios mediante se pueden hacer cosas interesantes. Trato de informarme porque informarse es poder. Toda la gente poderosa o exitosa está muy informada. Todo el tiempo tiene que saber todo y a mí me gusta. Veo los periódicos de Argentina, de México, Chile. Leo noticias internacionales constantemente, quiero informarme mucho. Seguí la política argentina muchísimo", sostuvo "Pipino".

Nelson "Pipino" Cuevas junto a Karina Milei y Manuel Adorni en 2024

Los números de Pipino Cuevas en River

Dos ciclos: 1999-2003 y 2004-2005.

103 partidos oficiales.

12 goles.

5 títulos.

La opinión de Cuevas sobre el presente de River

Después de un año complicado para el "Millonario" de la mano de Marcelo Gallardo, el exjugador analizó el presente del equipo del "Muñeco". En sus palabras hizo referencia a la chance de que los de Núñez jueguen la Sudamericana en 2026. "No me hables de eso, creo que vamos a jugar la Sudamericana. La necesitamos", le respondió a Vignolo en vivo. Cabe destacar que esto se dará si Boca Juniors no gana el Torneo Clausura del que está en semifinales.

Por otro lado, apoyó al DT en plena crisis, pero también sostuvo que "en River no hay tiempo y no está ligando nada. Ahora hay que empezar el año con todo". Por otro lado, aseguró que "no está encontrando el buen fútbol. ¿Qué pasaba con Galarza si a River le iba muy bien?". Con esto último, se refirió al volante paraguayo que es uno de los más cuestionados del plantel en este momento.