Jugó en River pero no lo ponían y su madre amenazó al DT: "Esperame acá"

Un jugador que pasó por River no tenía demasiados minutos, hasta que la madre encaró al entrenador y hasta lo amenazó para que lo pusiera. "Acordate de mí", le dijo. Y funcionó.

Una de las historias más curiosas y divertidas de los últimos tiempos en River indica que hubo un jugador que no tenía demasiados minutos en el primer equipo hasta que su propia madre "amenazó" al entrenador, funcionó, todo cambió y significó un antes y un después en su carrera profesional. Es más, el propio exdeportista contó en primera persona lo que le sucedió en el marco del fútbol argentino.

El protagonista es nada menos que Nelson "Pipino" Cuevas, exatacante paraguayo de 43 años que estuvo en el club de Núñez en dos etapas: 1999-2003 y 2004-2005. El director técnico en cuestión es Ramón Díaz, ídolo del "Millonario" y el segundo con más campeonatos obtenidos en ese rol después de Marcelo Gallardo.

Cuando la mamá de Pipino Cuevas amenazó a Ramón Díaz en River para que pusiera a su hijo: "Agarró su cartera y encaró"

En una entrevista que le concedió a Fox Sports a finales de 2019, el guaraní recordó aquella risueña situación vivida a comienzos de 2002, antes de un choque clave con Racing en el Estadio Monumental por el título del Clausura. Era la fecha 16 del torneo, faltaban solamente cuatro jornadas y ambos equipos luchaban por el título junto con Gimnasia de La Plata.

Sobre el cierre del duelo, con el marcador 0-0, se dio una acción particular: el arquero Ángel David Comizzo fue expulsado por una falta al borde del área, el local se quedó sin cambios y tuvo que ocupar su puesto el entonces defensor Martín Demichelis. El tiro libre ejecutado por Claudio Úbeda pegó en la barrera y, de contraataque, Nelson anotó el 1-0 definitivo para encaminar a "La Banda" al título que al final obtuvo.

"Llegué al departamento y mi madre me dice '¿estás concentrado?'. 'No, no estoy concentrado', le dije. '¿Y por qué no vas a concentrar? Si yo te alimento bien, estás bien físicamente y estás entrenando bien... ¿Por qué no te pone Ramón?'", quiso saber la mujer apodada "Ña Tora". 'Y no me pone Ramón, me dejó en el freezer', le dije. 'Esperame acá', me dijo", detalló el ex América de México.

Pipino Cuevas, con su madre "exigente" en River.

Incluso, el exfutbolista rememoró entre risas: "Agarró su cartera y encaró para el Monumental. Encaró a Ramón. Y vos sabés que Ramón es tímido, pero se escapó...". "Y le decía: 'Ramón, tenés que ponerlo a mi hijo. Mirame, mi hijo te va a salvar. Acordate de mí'", contó.

Con muchos problemas en aquel entonces en la parte ofensiva del plantel, "Pipino" Cuevas repasó: "Tal es así que un viernes Ramón no me concentró". "Pero el sábado a la mañana, mientras hacía intermitentes con Damián Álvarez, Franco Costanzo, Guillermo Pereyra y otros que quedamos afuera, Ramón estaba en la mitad de cancha, con una pelota y pensativo. Y me dice: ´Vos, Paragua, vení, vení'´. Me fui volando y me dice: 'Traé la ropa de la concentración. Dale, volá, volá nene, volá'", aseguró.

El paraguayo puntualizó cuál fue la reacción de su querida "Ña Tora": "Volví a mi casa y mi mamá estaba cocinando. Me dijo: '¿Qué te dije? Te va a poner, te tiene que poner'". Al parecer, la "presión" de su mamá al DT riojano surtió efecto y el exatacante recordó: "Me sumo a la concentración y me enteré de que estaba en el banco de los suplentes. Entraron (Andrés) D'Alessandro y (Fernando) Cavenaghi porque no podían jugar (Juan) Esnáider, (Ariel) Ortega...".

Cuevas también repasó que "hubo un montón de factores que hicieron que no hubiera delanteros". Y remaró: "Entonces sólo quedaba Pipino, ja. Comienza el partido contra Racing, lo expulsan a Comizzo, convertí el gol. Imagínense la euforia en el vestuario...".

Los números de Pipino Cuevas en River

Entre sus dos ciclos en el club (1999-2003 y 2004-2005), el exjugador paraguayo disputó en total 103 partidos, con 12 goles y 5 títulos conseguidos.