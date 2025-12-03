Este miércoles y con presencia del presidente Javier Milei, los 127 diputados electos juraron en la Cámara Baja. Antes del comienzo de este proceso, legisladores de Provincias Unidas, Coalición Cívica y Encuentro Federal constituyeron un interbloque y presentaron formalmente su nómina de integrantes, que tendrá 22 miembros.

Se trata de un espacio federal y republicano con una agenda centrada en la producción y la gestión de los gobiernos provinciales. La nómina fue difundiada pasadas las 13, en una nota dirigida al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. El articulador político de este nuevo interbloque denominado Unidos es el economista y ex secretario del Interior, Sebastián García de Luca.

El bloque, que será tercera minoría, será presidido por la santafesina Gisela Scaglia, ex vicegobernadora de Maximiliano Pullaro. Tras sellar acuerdos a contrarreloj con referentes de la Coalición Cívica y con Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, de Encuentro Federal, el bloque tendrá seis representantes por Córdoba, cuatro por Santa Fe, cuatro por Buenos Aires, tres por CABA, dos por Jujuy. Mientras que Rio Negro, Mendoza y Chubut tendrán un integrante cada uno.

En medio de los reclamos al Gobierno Nacional, los legisladores llevarán al Congreso una agenda de reformas estructurales con mirada federal y orden fiscal para impulsar la producción, el campo, la industria, la energía, la minería, la obra pública, la inversión y la generación de trabajo.

Unidos: integrantes del nuevo interbloque en el Congreso

Mónica Frade – Buenos Aires

– Buenos Aires Pablo Juliano – Buenos Aires

– Buenos Aires Nicolás Massot – Buenos Aires

– Buenos Aires Miguel Pichetto – Buenos Aires

– Buenos Aires Mariela Coletta – CABA

– CABA Maximiliano Ferraro – CABA

– CABA Martín Lousteau – CABA

– CABA Carolina Basualdo – Córdoba

– Córdoba Juan Brügge – Córdoba

– Córdoba Ignacio García Aresca – Córdoba

– Córdoba Carlos Gutiérrez – Córdoba

– Córdoba Juan Schiaretti – Córdoba

– Córdoba Alejandra Torres – Córdoba

– Córdoba Jorge Ávila – Chubut

– Chubut Jorge Rizzotti – Jujuy

– Jujuy María Inés Zigarán – Jujuy

– Jujuy Lourdes Arrieta – Mendoza

– Mendoza Sergio Capozzi – Río Negro

– Río Negro Pablo Farías – Santa Fe

– Santa Fe José Nuñez – Santa Fe

– Santa Fe Esteban Paulón – Santa Fe

– Santa Fe Gisela Scaglia – Santa Fe

Dos gobernadores le dieron a Milei y a LLA la primera minoría en Diputados

El día previo a que se materialice la nueva conformación de la Cámara baja, el oficialismo de La Libertad Avanza (LLA) se hizo con la primera minoría gracias a dos gobernadores: uno, que le cedió un miembro para tener el bloque más grande, y otro que le restó tres a Unión por la Patria.

LLA tendrá un bloque de 95 diputados con el arribo del entrerriano Francisco Morchio, que se sentaba en el bloque Encuentro Federal. Fuentes parlamentarias confirmaron a El Destape el posible ingreso. En las inmediaciones del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, comentaban que la llegada a la bancada oficialista podría darse "si hay empate".

Quien también le posibilitó las herramientas a Milei para que avance con su plan de reformas estructurales es Raúl Jalil, ya que decidió romper el bloque peronista y armó Elijo Catamarca. Allì recalarán Fernanda Ávila, Sebastián Nóbrega y el entrante Fernando Monguilllot. Fuentes cercanas a este bloque aclaran que todavía no está definida la concreción de un interbloque con el bloque que comenzaron a planificar los gobernadores del norte.

La nueva conformación del Cuerpo confirmará que LLA será la primera minoría, lo que que le dará prioridad para la designación de la cantidad de miembros en las comisiones. La integración de estas se basa en la misma proporción en la que los bloques políticos están representados en el Cuerpo.

A través su cuenta de X, el jefe de Estado celebró haber llegado a la primera minoría, levantando un mensaje de bienvenida del jefe del bloque oficialista, Gabriel Bornoroni. "Tu apoyo incondicional en estos dos años y tu compromiso inquebrantable para lo que viene, fortalecen aún más nuestro rumbo hacia un futuro de libertad y prosperidad", sostuvo el cordobés, dirigiéndose a Morchio.