La cantidad de trabajadores de Rappi se disparó más de 250% en un año: pasaron de 40 mil a más de 150 mil

La cantidad de repartidores inscriptos en la empresa Rappi creció un 252% en un año, al pasar de 40 mil a más de 150 mil. En paralelo, el ticket promedio de orden por parte de los usuarios cayó en términos reales, lo cual devela el doble efecto de la crisis: se precariza el empleo y cae el ingreso de las personas que utilizan este tipo de plataformas.

El último Índice Rappi, elaborado por la compañía, reveló un aumento extraordinario en la cantidad de trabajadores vinculados a la plataforma, un fenómeno que, lejos de interpretarse solo como expansión, volvió a encender alarmas por precarización laboral. Con más de 150 mil repartidores registrados en un año, Rappi exhibió un crecimiento récord que enciende la discusión por la calidad del empleo digital y las normativas que regulan este tipo de trabajo.

Un boom de repartidores que enciende alertas

El nuevo Índice Rappi, presentado como un “termómetro en tiempo real” de la economía del consumo, expuso un dato que reabrió el debate sobre el modelo laboral de la plataforma: 151.874 repartidores completaron al menos un pedido en el último año, frente a los 43.048 del período anterior. Ese salto -más de tres veces la fuerza laboral previa- se lee de forma ambivalente: éxito comercial para la empresa, pero un síntoma claro de precarización del empleo.

Ante la destrucción de puestos de trabajo de calidad y la caída de los salarios, están quienes fueron despedidos y reemplazaron su actividad con Rappi para solventar su vida o aquellos que se desempeñan como repartidores para sumar ingresos adicionales ante la insuficiencia de la remuneración principal. Se trata de un comportamiento social similar al registrado a mediados de los 90 y principios de la década del 200 con el auge de las remiserías.

Según los datos procesados por la empresa, las órdenes aumentaron en un año un 29,3% y la cantidad de comercios que pidieron vender vía la plataforma, un 39%. Sin embargo, el ticket prometió en un año creció 21% contra una inflación interanual del 24,5%, lo cual implica una baja en términos reales. Es decir, se gasta menos en los pedidos.

La expansión del plantel no necesariamente implica más oportunidades, sino más trabajo sin derechos básicos, en un ecosistema donde la demanda es volátil y la competencia entre repartidores crece a ritmo acelerado. De hecho, a mayor cantidad de repartidores se reduce la comisión que cobran.

Los repartidores de Rappi -como ocurre en otras apps--no cuentan con protección social, cobertura por accidentes laborales ni estabilidad económica. El crecimiento masivo del registro de “colaboradores” evidencia un mercado donde cientos de miles buscan ingresos ante la falta de empleo formal de calidad, incluso cuando la actividad implica jornadas extensas y remuneraciones fluctuantes.

Organizaciones de repartidores vienen denunciando que el incremento de trabajadores no mejora la distribución del trabajo: más usuarios disponibles significa menos pedidos por persona y mayor incertidumbre. En ese escenario, el dato del índice no solo mide actividad económica, también muestra la dimensión del reemplazo silencioso del empleo tradicional por esquemas sin regulación.

Una economía que se expande sin mejorar condiciones

El propio Índice Rappi muestra que el crecimiento del ecosistema digital no se traduce en mejores condiciones para quienes sostienen la operación. Aunque el volumen de órdenes subió 1,84% en la comparación mensual y el ticket promedio avanzó 0,72%, la cantidad de comercios activos cayó levemente (0,01%), un indicio de que la oferta de trabajo se expande más rápido que la demanda.

En paralelo, los precios testigo confirman que el costo de vida de los repartidores no para de subir, lo que reduce su ya ajustado margen de ingresos. Respecto a la evolución de precios, el registro de los precios para productos populares arrojó los siguientes valores de referencia:

Docena de empanadas: $ 30.000

Kilo de helado: $ 20.900

Pizza grande de muzzarella: $ 18.500

Combo hamburguesa: $ 15.700

Docena de medialunas: $ 14.850

Palta: $ 750 (Rappi Turbo)

Banana: $ 399 (Rappi Turbo)

En el modelo económico de Javier Milei, los repartidores funcionan como un amortiguador de la crisis productiva. Según datos recolectados por el CEPA, la comparación entre noviembre de 2023 y agosto de 2025 muestra una disminución en la cantidad de empleadores con trabajadores registrados, pasando de 512.357 a 493.193. Esto implica una contracción de 19.164 empresas, es decir, casi 30 (28,25) empresas por día, reflejando una tendencia negativa en el tejido empresarial durante el período.

El sector de Transporte y Almacenamiento fue el más afectado, con una pérdida de 4.685 empleadores entre noviembre de 2023 y agosto de 2025. Otros rubros también registraron caídas significativas: Comercio al por mayor y al por menor, reparación de vehículos automotores y motocicletas perdió 3.510, Servicios inmobiliarias sufrió una caída de 2.952 empleadores, Servicios profesionales, científicos y técnicos de 2.053, Industria manufacturera de 1.974 y Construcción registró una reducción de 1.790 empleadores en el mismo período.

Por otro lado, en el mismo período, la cantidad de trabajadores registrados en unidades productivas se redujo un 2,81%, lo que representa una pérdida de 276.624 puestos de trabajo, al pasar de 9.857.173 en noviembre de 2023 a 9.580.549 en agosto de 2025, representando más de 432 (432,23) trabajadores registrados menos por día desde la asunción del gobierno de Milei.