En medio de la jura de Diputados en el Congreso, el legislador Gerardo Cipolini quedó envuelto en un escándalo tras haber quedado abierto un micrófono de la transmisión. Además de conducir la ceremonia, fue señalado por hacer comentarios fuera de lugar en el recinto.

"¿Quién es Rosario Goitia? Che, qué buena que está", se escucha en medio del vivo que tuvo lugar este miércoles al mediodía. Cipolini negó la acusación y señaló como responsables a quienes se ocuparon de la transmisión.

Tras los comentarios, la diputada de Unión por la Patria Cecilia Moreau le exigió que pidiera disculpas, pero el lislador por Chaco negó los dichos y culpó a la tecnología.

“La verdad que la tecnología ha avanzado a límites casi incomprensibles, de tal manera que por ahí uno sale diciendo cosas que no ha dicho. No voy a pedir perdón de algo que no he dicho. Soy un hombre grande, tengo hijas, nietas y de ninguna manera me voy a permitir en un escenario totalmente respetuoso una expresión de este tipo. Repudio totalmente los dichos sobre mi persona”, dijo desde su banca.

