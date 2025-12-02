Aguinaldo para empleados estatales 2025: cuándo se paga y cómo se calcula en diciembre

Quiénes cobran el aguinaldo en diciembre.

Con la llegada de diciembre, el aguinaldo vuelve a ocupar un lugar central en la economía de millones de hogares. Se trata del Sueldo Anual Complementario (SAC), una remuneración adicional que perciben los trabajadores en relación de dependencia y que se paga en dos cuotas: una en junio y otra en diciembre. Para los empleados estatales, este ingreso representa un refuerzo clave de cara a las fiestas y al cierre del año.

El SAC es un derecho establecido por la legislación laboral y equivale al 50% de la mejor remuneración mensual percibida durante cada semestre, que también cobrarán los empleados estatales. En el caso de la segunda cuota, que corresponde a diciembre, se toma como referencia el período comprendido entre julio y diciembre.

Cuándo se cobra el aguinaldo en diciembre de 2025

Según lo dispuesto por la Ley de Contrato de Trabajo, el aguinaldo debe pagarse antes del 18 de diciembre. Esa fecha funciona como plazo máximo legal. Si ese día cae en un feriado o jornada no laborable, el depósito debe realizarse el día hábil anterior.

En el sector público, los cronogramas pueden variar según cada jurisdicción —nacional, provincial o municipal—, aunque en la mayoría de los casos los gobiernos suelen cumplir con el plazo legal o incluso adelantar el pago para que los trabajadores cuenten con el dinero antes de las fiestas. El cumplimiento de esta obligación es controlado por los organismos de fiscalización laboral. En caso de demoras injustificadas, el empleador puede recibir sanciones.

Cuánto aumenta el sueldo de estatales en diciembre.

El cálculo del aguinaldo es simple:

Se identifica el mejor sueldo bruto del semestre (entre julio y diciembre).

Sobre ese monto se aplica el 50%, que será el valor del SAC.

En la remuneración se incluyen todos los conceptos salariales: sueldo básico, horas extras habituales, comisiones y adicionales. Luego se aplican los descuentos correspondientes a aportes jubilatorios y obra social, del mismo modo que en un salario mensual.

Para quienes no completaron los seis meses de trabajo, el aguinaldo se paga de manera proporcional. En ese caso, se multiplica la mejor remuneración mensual por la cantidad de meses trabajados y el resultado se divide por 12.

Cuándo cobran el aguinaldo los estatales.

Quiénes cobran el aguinaldo de diciembre

El aguinaldo corresponde a:

Empleados del sector público nacional, provincial y municipal.

Trabajadores del sector privado.

Personal doméstico registrado.

Trabajadores rurales bajo convenio.

Quedan excluidos del cobro:

Monotributistas.

Trabajadores autónomos.

Personas que realizan tareas independientes, salvo que exista una cláusula especial que lo contemple.

En casos de renuncia, despido o finalización de contrato, corresponde el pago proporcional del aguinaldo por el tiempo trabajado en el semestre.