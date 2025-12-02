El inesperado regalo que recibió Colapinto durante el GP de Qatar: "Especial"

Colapinto terminó decimocuarto en el GP de Qatar.

La visita al Autódromo Internacional de Lusail no fue demasiado buena para Franco Colapinto, quien, a pesar de haber tenido una notable actuación en la carrera, no la pasó muy bien en el transcurso del fin de semana. De hecho, el pilarense no logró establecer buenos tiempos en las clasificaciones y debió salir del pitlane tanto en la sprint como en el GP de Qatar, en el que volvió a quedar fuera de los puntos en el decimocuarto lugar.

A pesar de todo esto, el piloto argentino tuvo un momento de disfrute durante su estadía en Lusail, puesto que participó de un encuentro realizado en el sector VIP del hospitality de Alpine. Allí, Colapinto se encontró con algunas personas que fueron a saludarlo de una manera más íntima y cercana y, entre ellas, se encontraba Gastón Liberto, el artista que es conocido por sus murales dedicados a Diego Armando Maradona.

En Doha, el muralista pudo encontrarse con Franco gracias a la gestión de la Embajada de Argentina en Qatar, que le permitió conocer al piloto de 22 años para entregarle la obra “Lusail”, la cual es un “homenaje al joven deportista que hoy inspira y representa a nuestro país en todo el mundo”. Así lo reconoció Liberto en conversaciones con Infobae, medio al que detalló cómo fue el proceso para darle el cuadro a Colapinto.

“Fue una aventura de dos días. Es casi imposible entrar donde estuvimos, éramos 15 personas nada más ahí. Ahí, Franco nos dedicó unos minutos a cada uno. Cuando vio el retrato, con esas expresiones espontáneas que tiene, dijo: ‘¡Guau, qué bueno! Me encantó’. Le expliqué que era especial para Lusail, porque tiene las banderas de los dos países. Le di un abrazo, lo felicité. Fue una ardua gestión. Un encuentro súper emotivo”, mencionó el artista, que tuvo su primera experiencia de primera mano en la F1.

“Nunca había ido a la Fórmula 1. Fue una aventura de dos días para entrar. A la obra la iba a exponer en la feria de arte en Doha a la que viajé, pero cuando me enteré que podía acercárselo a Franco, se lo propuse al Consulado y les pareció genial”, agregó. En cuanto a la obra, se trata de una pintura de Colapinto que contiene tanto las banderas de Argentina como la de Qatar, con el fin de simbolizar la unión cultural de ambos países a través del deporte.

El posteo de Liberto de su visita a Colapinto en Qatar.

Colapinto, ansioso por el cierre de temporada

A pesar de no haber encontrado el coche en todo el fin de semana, algo que se vio especialmente durante la clasificación, Franco Colapinto tuvo una sólida actuación este domingo. Incluso con esto, el argentino se mostró ansioso por que el campeonato llegue a su fin el próximo fin de semana en Abu Dhabi: “Está siendo un final de temporada difícil. Lo positivo es que se ha terminado Qatar, y ¡nos olvidamos de Qatar! Ojalá que ya termine y nada, queda poco, así que es el último esfuerzo con el equipo, con la fábrica y a cerrar bien el año”.